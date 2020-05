Tông vào xe chở gỗ tang vật, một người phải đi cấp cứu

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 0h 5phút, ngày 13/5/2020, trên Quốc lộ 19, đoạn qua địa phận xã Ia Din, huyện Đức Cơ. Nạn nhân là Võ Tấn Phát, trú P.Tây Sơn, TP.Pleiku, đã bị gãy xương đùi và chấn thương nặng ở phần đầu, khi điều khiển xe mô tô BKS: 81B2 775.12, tông vào xe công nông chở gỗ tang vật, đang trên hành trình trở về trụ sở công an xã Ia Din.

Hiện trường vụ tai nạn.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 12/5, Công an xã la Krêl, huyện Đức Cơ tiếp nhận đơn trình báo của chị Hoàng Thị Thủy, trú tại thôn Đoàn Kết, la Din, huyện Đức Cơ, về việc gia đình bị kẻ gian cưa trộm 3 cây gỗ mít tại rẫy thuộc địa phận làng Ngol Le, xã Ia Krêl. Vụ cưa trộm mít còn làm hư hỏng hàng chục cây cà phê tại khu vực rẫy này. Khám nghiệm hiện trường, truy xét đối tượng, cơ quan công an nhanh chóng làm rõ 6 đối tượng có hành vi trộm cắp. Đồng thời, cũng tìm thấy chiếc xe công nông tự chế dùng để vận chuyển gỗ. Quá trình đưa phương tiện và tang vật về trụ sở Công an xã Ia Din, lúc 0h05 phút ngày 13/5 thì xảy ra tai nạn.

Với nạn nhân Võ Tấn Phát, cơ quan công an xác định, tại thời điểm đó có nồng độ cồn 0,54mg/l khí thở. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.