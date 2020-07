TP HCM lập thêm 1 tổ đăng ký xe ô tô hỗ trợ đăng ký xe trực tuyến.

Để hỗ trợ các chủ phương tiện thuận lợi hơn khi đăng ký xe ô tô qua mạng Internet từ ngày 1/8/2020, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an TP HCM cho biết sẽ thành lập thêm 1 tổ đăng ký cấp biển số xe, nâng tổng số lên 4 điểm đăng ký trên địa bàn thành phố.

Điểm đăng ký, cấp biển số xe ôtô Nam Sài Gòn được thành lập và đi vào sẽ hoạt động từ ngày 1/8/2020 tại địa chỉ 1366 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, Quận 7 sẽ tiếp nhận tất cả các loại xe ôtô của người dân các quận: 4, 7, 8, huyện Cần Giờ, Bình Chánh, Nhà Bè.



Trong khi đó, Tổ đăng ký cấp biển số xe ôtô tại 282 đường Nơ Trang Long, Bình Thạnh phục vụ người dân có nhu cầu các quận: 1, 3, 5, 6, 10, 11, Phú Nhuận, Tân Bình và Bình Thạnh. Điểm đăng ký khu vực Rạch Chiếc tiếp nhận các loại xe ôtô của các quận: 2, 9 và quận Thủ Đức. Còn điểm đăng ký khu vực An Sương tiếp nhận xe ôtô của các quận: 12, Bình Tân, Tân Phú, Gò Vấp và hai huyện Hóc Môn, Củ Chi (trừ các loại xe có tải trọng từ 5 tấn trở lên).



Theo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an TP HCM, trước đây, Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người được giải quyết đăng ký sang tên đến hết ngày 31/12/2016. Tuy nhiên, do nhu cầu thực tế của người dân vẫn còn nhiều nên sẽ giải quyết đăng ký, sang tên đối với các phương tiện chuyển quyền sở hữu qua nhiều người nhưng thiếu hoặc không có giấy tờ chuyển quyền sở hữu, theo quy định tại Điều 19 Thông tư 58 của Bộ Công an đến hết ngày 31/12/2021./.