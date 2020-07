TPHCM cấp căn cước công dân cả ngày thứ Bảy và sáng Chủ nhật

Công an TPHCM đang cấp thẻ căn cước công dân bằng nhựa PET kích thước tương đương các loại thẻ ATM để tiến đến thay thế hoàn toàn sổ hộ khẩu và cả chứng minh nhân dân vào cuối năm 2021.



Theo Công an TPHCM, từ tháng đầu tháng 7 đến nay, lượng người đến đăng ký mới và chuyển đổi chứng minh nhân sang thẻ căn cước bằng nhựa PET tăng đột biến. Qua thống kê nhanh trong tuần trước, chỉ tính riêng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố đã tiếp nhận 1.773 hồ sơ. Trong khi các tuần trước đó con số này chỉ đạt trung bình hơn 1.000 hồ sơ. Hiện TPHCM có khoảng 6,5 triệu người dân có hộ khẩu. Đối với độ tuổi từ 14 tuổi trở lên và diện cần phải được cấp đổi đã thực hiện được gần 50%.

Việc quản lý dân cư tại TPHCM thông qua thẻ căn cước công dân sẽ trở nên đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả hơn.

Nhằm tiếp tục hỗ trợ người dân thuận tiện trong cấp đổi thẻ căn cước, Công an TP sẽ thành lập đoàn công tác đi tới các đơn vị doanh nghiệp, trường học, bệnh viện… để tuyên truyền cũng như làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân cho các trường hợp đủ 14 tuổi trở lên…



Đại tá Lê Công Vân, Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính và Trật tự xã hội, Công an TPHCM cho biết: "Chúng tôi đang tập trung nhiều nhân lực cho bộ phận cấp căn cước công dân, tổ cấp CCCD của Công an thành phố và 24 quận huyện triển khai làm việc kể cả ngày thứ 7 và sáng Chủ nhật để làm sao từ nay cho đến cuối quý 3/2021 việc cấp căn cước công dân trên địa bàn phải hoàn tất, đạt yêu cầu theo chỉ đạo của Bộ Công an".

Việc cấp thẻ căn cước công dân ngay tại trụ sở CATP.

Việc quản lý dân cư tại TPHCM thông qua thẻ căn cước công dân sẽ trở nên đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả hơn. Đối với người dân, thẻ căn cước cũng giúp tránh được sự rườm rà, nhiêu khê có thể mắc phải khi đi làm các thủ tục hành chính.



Trong thời gian tới, dự kiến thẻ căn cước công dân sẽ thay thế hoàn toàn cho chiếc sổ hộ khẩu và cả chứng minh nhân dân./.