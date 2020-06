TPHCM giảm ngập nước 70% tuyến đường trục chính

Tại hội nghị, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP HCM cho biết: Trong năm 2019 và các tháng đầu năm 2020, tại TP HCM xảy ra 4 đợt lốc xoáy và mưa giông, 7 đợt triều cường lớn, 5 vụ sạt lở bờ sông, kênh, rạch. Theo thống kê, thiên tai làm tốc mái, hư hỏng 22 căn nhà, ngã đổ 256 cây xanh, diện tích đất sạt lở khoảng 806 m2 và 36m kè đá.

Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Để ứng phó, ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền, TP HCM kiểm tra, chặt tỉa cây xanh để hạn chế thấp nhất sự cố do thiên tai; ưu tiên đầu tư các công trình phòng, chống thiên tai, chống ngập úng, chống sạt lở; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai….

Về công tác chống ngập úng, trong 5 năm qua, thành phố đã giải quyết giảm ngập với 25/36 tuyến đường trục chính, đạt 70% chỉ tiêu kế hoạch; 9/9 tuyến đường trục chính ngập nước do triều. Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) sau khi hoàn thành sẽ giúp thành phố kiểm soát ngập do triều cường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho vùng diện tích 570 km2, với khoảng 6,5 triệu dân thuộc bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm TP HCM.

Theo ông Liêm, việc ứng phó với triều cường, ngập nước tại TP HCM có hiệu quả do phối hợp tốt với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khi xả lũ tại hồ Dầu Tiếng: "Khi hồ đầy theo mực nước thiết kế, lúc xả thì canh lúc TP HCM triều thấp nhất thì xả, sự phối hợp rất nhịp nhàng. Thành ra tình trạng ngập úng do triều cường cũng như do xả lũ đã hạn chế rất nhiều thiệt hại cho người dân”./.