TPHCM: Nhiều doanh nghiệp vận tải vi phạm quy định bán vé xe dịp Tết

Kiểm tra thực tế tình hình niêm yết giá vé xe Tết tại 11 doanh nghiệp, tổ kiểm tra đã phát hiện một số vi phạm của các doanh nghiệp như bán vé xe không có cùi vé, có vé chưa bán đã bị rách, mờ, vé bán không đề ngày đi cụ thể, vé đóng mộc 2 lần, vé có dấu hiệu sửa lại giá tiền, cá biệt có doanh nghiệp còn bán vé thấp hơn giá vé niêm yết…

Lực lượng TTGT kiểm tra khâu niêm yết bán vé.

Trường hợp một số hãng xe dán bảng niêm yết không có dấu mộc đỏ đã bị lực lượng kiểm tra nhắc nhở, khắc phục… Ngoài ra, lực lượng thanh tra còn phát hiện các vi phạm khác trong công tác bán vé như bán vé về địa phương không có đăng kí tuyến như trường hợp của một doanh nghiệp bán vé đi Vinh trong khi đăng kí tuyến TPHCM - Hà Nội…

Với các trường hợp vi phạm trên, tổ công tác của Thanh tra giao thông và lực lượng của bến xe đã tịch thu các vé vi phạm, đề nghị doanh nghiệp nhanh chóng khắc phục các sự cố.

Ông Nguyễn Trung Ngôn, Tổ trưởng Tổ 2, Đội thanh tra giao thông số 3, Thanh tra Sở Giao thông vận tải nói: “Vé qua kiểm tra thì không có cùi lưu. Thứ hai nữa là qua kiểm tra một số vé chưa bán thì có vé bị rách. Rồi có 3 loại vé giường nằm, ghế ngồi, 3 giá vé khác nhau nhưng không có đóng ngày đi nên rất dễ gây lẫn lộn với khách”.

Ngoài ra, tổ công tác của Thanh tra giao thông còn kiểm tra về các điều kiện an toàn trước khi xuất bến như hộp đen, bình chữa cháy, thắng xe, búa thoát hiểm…và các điều kiện an toàn khác.

Theo đại diện các chủ xe, dịp cao điểm Tết Nguyên đán, các xe quay đầu nhanh nên công tác kiểm tra an toàn trước khi xuất bến, nhất là sức khỏe tài xế được đặc biệt chú trọng…

Doanh nghiệp này bán vé đi Vinh trái quy định.

Bà Nguyễn Thị Bạch Mai, chủ hãng xe Trung Nam có tuyến TPHCM – Hà Nội nói: “Người ta đi Hà Nội chạy 36 tiếng nhưng xe của tôi chạy 39 tiếng. Mọi người la thì tôi nói thông cảm vì xe tôi xe nhà nghèo, chạy đúng số giờ chứ bây giờ chạy nhanh thì tài xế không có tiền đóng phạt. Làm gì làm thì tôi vẫn đảm bảo an toàn, nhiều khi không cho tài xế mua thuốc lá ở bên ngoài hút, để cho tôi kiểm. Tôi hơn 70 tuổi vẫn phải đi theo quản lý”.

Đại diện Bến xe miền Đông cho biết công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn kỹ thuật trước khi xuất bến trong thời gian phục vụ Tết được bến đẩy mạnh. Bến xe phối hợp với công an địa phương, Thanh tra giao thông…để kiểm tra phương tiện trước khi xuất bến, bố trí phương tiện phòng cháy chữa cháy trong thời gian phục vụ, tăng cường giám sát hiện trường qua camera an ninh bến, đặc biệt chú trọng đến việc kiểm tra sức khỏe tài xế, kiên quyết không cho xuất bến tài xế có mùi rượu bia…

Ông Trần Thanh Việt, Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Vận tải, Bến xe miền Đông nói: “Sáng nay có một vài đơn vị thì vé chuyển từ đầu ngoài vào nên thiếu cùi vé hoặc thiếu ngày giờ xuất bến thì bến đề nghị khắc phục ngay. Đảm bảo phương tiện không được vận chuyển khách khi không đảm bảo đủ điều kiện vận chuyển. Khi phát hiện ra lái xe nào có mùi rượu bia thì kiên quyết không bố trí tài chuyến”.

Ông Trần Quang Lâm, Phó Giám đốc phụ trách Sở GTVT TPHCM cũng khẳng định ngành giao thông đã chuẩn bị kế hoạch, đảm bảo huy động đủ xe khách và cam kết không để một hành khách nào không có xe về quê đón Tết.

Doanh nghiệp bán vé xe đi Quảng Ngãi không có cùi vé, không đề ngày.

Ông Lâm cũng cho biết nếu như hành khách phản ánh và có chứng cứ cụ thể về tình trạng doanh nghiệp bán vé không đúng với giá vé niêm yết thì phản ánh ngay tại quầy vé hoặc qua đường dây nóng của Thanh tra Sở. Nếu có đủ cơ sở thì sẽ xử lý nghiêm với chế tài phạt tiền từ 4 đến 8 triệu đồng, đồng thời tước phù hiệu 2 tháng và bắt trả lại tiền cho khách.

Kiểm tra an toàn xe trước khi xuất bến.

Trong dịp Tết này, 3 đoàn thanh tra được tăng cường thực hiện các công tác kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện, tài xế trước khi xuất bến, khâu niêm yết bán vé và đặc biệt là phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông kiểm soát các loại xe khách, xe container…trước tình trạng tài xế sử dụng rượu bia, ma túy./.