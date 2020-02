TPHCM tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 16/2

Theo đó, học sinh các cấp trên toàn thành phố sẽ nghỉ học cả chính khoá và ngoại khoá. Như vậy học sinh toàn thành sẽ nghỉ thêm 1 tuần nữa so với dự kiến.

Trong tờ trình gửi Thường trực UBND TPHCM (do giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Lê Hồng Sơn ký) sáng nay có nêu rõ lý do xin tiếp tục cho học sinh nghỉ học là: "Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra, nhằm đảm bảo phòng chống dịch corona xâm nhập, lây lan trong môi trường học đường; đảm bảo cho sức khoẻ của học sinh - đối tượng chưa đủ ý thức, hạn chế về kỹ năng tự phòng ngừa, hạn chế việc tập trung đông người và giảm thiểu nguy cơ lây lan của dịch bệnh ra cộng đồng..."./.