Trường hợp tử vong trên xe khách Hà Nội-Nghệ An âm tính với SARS-CoV-2

Ngày 27/4, Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế Nghệ An đã có báo cáo về trường hợp 1 người đàn ông tử vong trên xe khách khi di chuyển từ Hà Nội về Nghệ An. Theo đó, người tử vong là ông D.Đ.N (SN 1964, trú tại thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, Nghệ An). Ông N là nhân viên bảo vệ cho một công ty ở Hà Nội.

Ngày 25/4, ông N có uống rượu và gọi điện cho người nhà kể về tình trạng sức khoẻ của mình như mệt mỏi toàn thân, ho nhiều kèm khạc máu, tình trạng trên không cải thiện. Đến 16h ngày 26/4 được bạn là Lâm H.T (SN 1972; trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) mua cháo đưa đến, thấy tình trạng của ông N mệt mỏi nhiều. Đến 19h00’ cùng ngày ông T đã gọi taxi (không rõ người lái xe) đưa ông N đến bến xe Nước Ngầm để về quê.

Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của trường hợp tử vong trên xe khách âm tính với SARS-CoV-2. (ảnh minh họa).

Khoảng 20h cùng ngày, ông N đi xe khách chạy tuyến Hà Nội - Nghệ An. Trên xe trong quá trình di chuyển về Nghệ An có 13 người (gồm 9 hành khách và 4 lái, phụ xe; có 2 hành khách chưa rõ danh tính). Đến khoảng 3h00’ ngày 27/4 xe khách về đến huyện Đô Lương, phụ xe gọi ông N thì phát hiện đã tử vong. Nhà xe liên hệ cơ quan chức năng và di chuyển xe về công an huyện Đô Lương, sau đó đưa vào BVĐK Đô Lương.

Ngay sau đó, thi thể ông N được vận chuyển vào nhà xác của BVĐK Đô Lương. Trung tâm Y tế huyện phối hợp với BVĐK Đô Lương tiến hành xử lý môi trường, xử lý thi hài theo quy định. Ngày 27/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An đã lấy 2 mẫu bệnh phẩm (1 mẫu dịch tỵ hầu, 1 mẫu dịch hầu họng) để làm xét nghiệm Covid-19.

Trung tâm Y tế Đô Lương đã hướng dẫn và hỗ trợ gia đình xử lý thi hài (khâm liệm, khử khuẩn theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế). Đồng thời, đã xác minh những trường hợp tiếp xúc với ông N.

Chiều ngày 27/4, trao đổi với phóng viên, ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của trường hợp ông D.Đ.N âm tính với SARS-CoV-2./.