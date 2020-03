Truy tìm khách người Anh có tiếp xúc gần bệnh nhân covid-19 thứ 17

Cụ thể, hành khách tên Groman Manthew James Knight, 32 tuổi, quốc tịch Anh. Ngày 2/3, hành khách này có đi trên chuyến bay VN0054 đến sân bay Nội Bài.

(Ảnh minh họa)

Sau đó, ngày 5/3, hành khách đến Hội An, lưu trú tại khách sạn An Hà, phường Sơn Phong, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Đến ngày 7/3, hành khách rời Hội An đến TP HCM.

Hiện hành khách này vẫn đang ở Việt Nam nhưng chưa xác định được nơi lưu trú. Người này đang ở khách sạn nhưng không chịu khai địa chỉ chi tiết.

HCDC đề nghị Trung tâm Y tế quận huyện triển khai tìm kiếm hành khách này để được cách ly đúng quy định. Khi phát hiện được hoặc có thắc mắc, Trung tâm Y tế quận huyện vui lòng liên hệ đến đường dây nóng: 086 957 7133 để được hỗ trợ./.