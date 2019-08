Ứng phó bão số 3: Quảng Ninh ban hành lệnh cấm biển từ 10h sáng nay

Ban Chỉ huy và Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh đã ban hành lệnh cấm biển từ 10h sáng nay và yêu cầu tất cả các tàu neo đậu ở các bến, cảng du lịch phải về nơi tránh trú an toàn theo quy định của tỉnh. Riêng các hoạt động vận chuyển khách từ tuyến đảo về đất liền có thể vận hoạt động đến 12h trưa nay.



Các tàu du lịch di chuyển về nơi tránh trú bão an toàn (ảnh Thái Bình)

Ông Trần Như Long, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô cho biết: Hiện nay trên đảo còn 307 khách du lịch trong đó có 4 du khách nước ngoài. Trong ngày hôm qua chúng tôi đã phát đi thông báo trên toàn huyện đảo về việc bão sẽ đổ bộ để du khách thu xếp lịch trình về đất liền trong sáng nay nhưng họ vẫn tình nguyện ở lại xem bão gió trên đảo như thế nào. Chúng tôi cũng cam kết không có việc tăng giá dịch vụ và nhắc nhở du khách nên giữ an toàn khi bão đổ bộ.”

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã ban hành công điện yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi thường xuyên, chặt chẽ diễn biến bão số 3 và tình hình bất thường do gió mạnh, mưa lũ, sạt lở đất, ngập lụt tại các huyện miền núi; kêu gọi các tàu thuyền về nơi tránh trú bão an toàn, đảm bảo không để xảy ra ùn ứ người và phương tiện tại các cửa khẩu.

Riêng với thành phố Hạ Long yêu cầu các chủ đầu tư các dự án đang thi công có ngay các biện pháp hạn chế tối đa bùn, đất và nước tràn xuống đường quốc lộ và khu vực dân cư khi có mưa lớn và có trách nhiệm xử lý ngay hậu quả; rà soát xử lý không để xảy ra các điểm ngập úng tại các điểm du lịch trên địa bàn.

Thông báo tạm ngừng cấp phép tàu du lịch trên biển

Đối với Tập đoàn TKV và Tổng Công ty Đông Bắc có các phương án đảm bảo an toàn đối với các khu vực khai thác hầm lò, bãi thải, các vùng có nguy cơ sạt lở, nguy hiểm./.