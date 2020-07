Va chạm giữa xe máy và ô tô tải, 1 người tử vong

Tai nạn xảy ra trưa nay, tại Km 267 + 800 trên tuyến Quốc lộ 3 (đoạn qua xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng).

Hiện trường vụ tai nạn.

Thời điểm trên, xe ô tô tải biển kiểm soát 20C-163.38 do tài xế Nguyễn Văn Khanh (SN 1972, trú tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) điều khiển lưu thông hướng Hà Nội - Cao Bằng va chạm với xe máy biển kiểm soát 11H1-168.82 do anh Đặng Văn Bảo (SN 1985, trú tại Xã Bạch Đằng, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) điều khiển di chuyển theo chiều ngược lại. Vụ tai nạn làm anh Bảo tử vong tại chỗ./.