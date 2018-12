Va chạm với xe tải, xe buýt mất lái lao xuống vực

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 7h30 phút ngày 28/12, trên quốc lộ 7A đoạn qua địa bàn xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An. Theo thông tin từ Ban công an xã Lĩnh Sơn cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên chiếc xe buýt có khoảng 20 người, may mắn chiếc xe buýt không bị lật sau vụ va chạm.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vào thời điểm trên, chiếc xe buýt hãng Khánh Quỳnh lưu thông trên quốc lộ 7A theo hướng huyện Anh Sơn – Đô Lương. Khi đến địa điểm trên thì bất ngờ xảy ra va chạm với chiếc xe tải lưu thông ngược chiều. Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe buýt bị mất lái lao xuống vực bên đường.

Chiếc xe buýt mất lái lao xuống vực bên đường sau vụ tai nạn.

“Có thể do đường trơn nên sau khi xảy ra va chạm chiếc xe buýt bị mất lái lao xuống vực sâu hơn 10m. Rất may chiếc xe buýt không bị lật nên những người trên xe vẫn được an toàn”, Trưởng công an xã Lĩnh Sơn cho biết.

Ngay sau khi nhận được thông tin lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

