Vì đâu tai nạn giao thông tăng bất thường tại Bến Tre

Ban An toàn giao thông tỉnh Bến Tre cho biết, 6 tháng qua, trên địa bàn đã xảy ra 102 vụ tai nạn giao thông, làm chết 83 người, 45 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ tai nạn giao thông tăng 15 vụ, số người chết tăng 22 người, số người bị thương tăng 7 người. Các địa phương có số vụ tai nạn giao thông nhiều nhất là huyện Châu Thành 23 vụ (16 người chết), huyện Giồng Trôm 16 vụ (14 người chết) và Thành phố Bến Tre 11 vụ (10 người chết). Riêng lĩnh vực giao thông đường thủy chỉ xảy ra 1 vụ làm 1 người chết.

Lực lượng làm nhiệm vụ sau khi xảy ra tai nạn giao thông.

Qua phân tích, tổng hợp từ các ngành chức năng tỉnh Bến Tre cho thấy, nguyên nhân làm gia tăng tai nạn, va chạm giao thông ở địa phương này, đa phần là do ý thức về chấp hành luật giao thông của người tham gia giao thông chưa cao; người điều khiển phương tiện không đi đúng phần đường, không làm chủ tay lái, thiếu quan sát, tránh vượt không đúng quy định. Đặc biệt tai nạn giao thông có liên quan đến mô tô 2 bánh chiếm hơn 92%, gần 27% số vụ tai nạn giao thông mà người điều khiển phương tiện có uống rượu bia.

Đối với địa bàn huyện Châu Thành là cửa ngõ ra vào của tỉnh Bến Tre, có cầu Rạch Miễu, quốc lộ 60; vào ngày lễ, Tết đã quá tải thường xuyên xảy ra ùn tắc, va chạm và tai nạn giao thông. Một số địa bàn khác, mặt đường chật hẹp, sau cơn mưa bị ngập nước, tình trạng người dân buôn bán lấn chiếm lòng lề đường cản trở lưu thông….

Để kéo giảm số vụ tai nạn giao thông, các cấp, các ngành, đoàn thể trong tỉnh Bến Tre tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ; trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục theo chiều sâu, chú trọng ở cấp cơ sở. Công tác tuần tra, xử lý vi phạm của các ngành chức năng được tăng cường, kiên quyết và lắp đặt camera giám sát tại các “điểm nóng” để xử lý người vi phạm.

Ban An toàn giao thông tỉnh Bến Tre thăm tặng quà cho gia đình có người bị tai nạn giao thông.



Thượng tá Võ Văn Nghĩa, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông- Công an tỉnh Bến Tre nêu rõ: “Trong 6 tháng cuối năm, phòng CSGT- Công an tỉnh sẽ tiếp tục sẽ triển khai, thực hiện các quy định mới của pháp luật. Đặc biệt là sẽ triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát để phạt nguội những hành vi vi phạm. Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn trong và ngoài tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Phòng CSGT kết hợp tuần tra kiểm soát trên địa bàn ở các huyện, thành phố phức tạp; tích cực phối hợp các cơ quan, ban ngành có liên quan, khảo sát rà soát, kiến nghị các bất hợp lý trong tổ chức giao thông nhằm tạo môi trường giao thông an toàn, thông thoáng”.



Tại hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm mới đây, ông Cao Văn Trọng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Bến Tre đã lưu ý các địa phương để xảy ra tai nạn giao thông tăng cả 3 mặt; chỉ đạo các giải pháp cấp bách để kéo giảm tai nạn giao thông; trong đó chú trọng công tác tuần tra, xử lý, phối hợp tuyên truyền, giáo dục cộng đồng của các ngành, các địa phương. Tỉnh Bến Tre đã kiến nghị Bộ Giao thông vận tải, Chính phủ sớm triển khai dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2.

"Tôi đã đề nghị công an tỉnh phối hợp với Ban an toàn giao thông các huyện, thành phố tập trung lực lượng để đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi sẽ mở những đợt cao điểm về xử lý tốc độ, nồng độ cồn tại những tuyến đường xảy ra tai nạn giao thông thường xuyên. Kiểm tra xử lý những hành vi đi không đúng phần đường, đặc biệt là vượt đèn đỏ. Tôi hy vọng là đã lắp đặt những camera, sắp tới nữa ở tất cả các huyện phải kết nối nhau để chúng ta quản lý được và đẩy mạnh việc xử phạt nguội”, ông Cao Văn Trọng cho biết.

Bến Tre là cửa ngõ phía Đông vùng ĐBSCL, vấn đề đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lưu thông thông suốt, an toàn trên địa bàn không chỉ phục vụ chiến lược phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương mà cho cả khu vực. Xác định được tầm quan trọng này, vì vậy UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông các cấp trong tỉnh Bến Tre đã đưa ra quyết tâm chính trị cao với những giải pháp, biện pháp khả thi, bằng mọi cách phải kéo giảm tai nạn giao thông, đảm bảo ổn định lưu thông trên mọi tuyến đường./.