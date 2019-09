Việt Nam-Campụchia-Lào đẩy mạnh hợp tác phòng, chống ma túy

Sáng nay (12/9), Hội nghị ba bên cấp Bộ trưởng giữa 3 nước Việt Nam-Campụchia-Lào về hợp tác phòng, chống ma túy lần thứ 18 diễn ra tại Hà Nội đã họp phiên bế mạc.

Thứ trưởng Lê Quý Vương, Chủ tịch hội nghị điều hành phiên họp

Đây là Hội nghị thường niên được tổ chức liền kề với Hội nghị cấp Bộ trưởng về nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia theo sáng kiến của Việt Nam.

Hội nghị còn có sự tham dự của một số nước trong khu vực và các tổ chức quốc tế để bàn thống nhất tăng cường đấu tranh, ngăn chặn sự phức tạp, gia tăng, giảm áp lực nguồn ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam.



Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu nhận định tình hình sản xuất, vận chuyển, tàng trữ và mua bán ma túy bất hợp pháp trên thế giới tiếp tục gây nhiều quan ngại, ảnh hưởng tới trật, tự an toàn xã hội của cả ba nước cũng như các nước khác trong khu vực.

Đáng lo ngại là hoạt động sản xuất, vận chuyển, mua bán và sử dụng ma túy bất hợp pháp không chỉ làm suy yếu nền tảng xã hội của đất nước, gây tổn thất to lớn về kinh tế, sức khỏe mà còn là nguyên nhân làm nảy sinh các loại tôi phạm khác, đe dọa tới sự ổn định của quốc gia, đòi hỏi các nước.

Đặc biệt là các nước có chung đường biên giới, phải chia sẻ trách nhiệm chung và có các giải pháp kiên quyết ở cấp quốc gia và khu vực nhằm tăng cường hợp tác, hạn chế tối đa tội phạm sản xuất, mua bán và sử dụng ma túy bất hợp pháp ở mỗi nước.

Hội nghị ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được trong phòng, chống ma túy ở mỗi nước thời gian qua, nhất là kết quả triển khai các đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên toàn tuyến biên giới giữa Việt Nam, Campuchia và Lào.

Các đại biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trao đổi thông tin trực tiếp và phối hợp lập chuyên án đấu tranh chung để điều tra, bắt giữ tội phạm vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy qua biên giới và triệt phá cơ sở sản xuất ma túy bất hợp pháp.

Với tinh thần đó, đại biểu tham dự Hội nghị cam kết đẩy mạnh hợp tác với các nước ASEAN, gắn kết tích cực với cơ chế Hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN về vấn đề ma túy (AMMD), khuôn khổ Bản Thỏa thuận về hợp tác kiểm soát ma túy khu vực Tiểu vùng sông Mekong (MOU 1993) và các khuôn khổ hợp tác đa phương khác để tranh thủ sự hỗ trợ, hợp tác của các nước ASEAN, các nước có liên quan, các Tổ chức quốc tế, giúp cho ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia trong phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng đạt hiệu quả ngày càng cao.

Hội nghị ba bên cấp Bộ trưởng về phòng, chống ma túy.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cho biết, Hội nghị đã chia sẻ quan ngại trước tình hình sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp và các chất hướng thần mới. Tình trạng thất thoát tiền chất và sản xuất ma túy tổng hợp diễn biến phức tạp, khó lường ở mỗi quốc gia và trong khu vực, ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội của các nuớc thành viên ASEAN, trong đó có Việt Nam, Campuchia và Lào.

Theo Thứ trưởng Lê Quý Vương, tình hình trên đòi hỏi cần thiết tăng cường hợp tác và tập trung chỉ đạo mạnh mẽ, các cơ quan chức năng của mỗi nước cần phải có các giải pháp phù hợp, đổi phó hiệu quả với tội phạm ma túy tại mỗi quốc gia và khu vực. Trên tinh thần mối quan hệ hữu nghị, truyền thống hợp tác toàn diện giữa ba nước, Hội nghị đã thảo luận, thống nhất cao với phương hướng và chương trình hợp tác cho năm 2020 được thể hiện trong Biên bản hội nghị.

Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, hội nghị dành ưu tiên, tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nội dung về: Tăng cường chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm; nâng cao hiệu quả các biện pháp kiểm soát biên giới; thực hiện tuần tra, kiểm soát và lập chuyên án đấu tranh chung; phối hợp xác minh và truy bắt đối tượng truy nã; nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng liên lạc qua biên giới (BLO); xem xét thành lập Văn phòng liên lạc mới tại các địa bàn biên giới có nguy cơ cao về tội phạm và ma túy giữa các quốc gia.

Đây là những định hướng và ưu tiên hoạt động quan trọng nhằm đưa quan hệ hợp tác giữa ba nước đi vào chiều sâu, có hiệu quả, đáp ứng đòi hỏi khách quan của cuộc đấu tranh chống ma túy hiện nay.

Thứ trưởng Lê Quý Vương tin tưởng sự thống nhất cao giữa ba nước về các biện pháp, cách làm và hiệu quả đạt được sẽ giúp cho cuộc đấu tranh phòng, chống ma túy của ba nước ngày càng đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn, góp phần vào cuộc đấu tranh của mỗi nước và đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng một khu vực ASEAN hòa bình, ổn định, phát triển và không phức tạp về ma túy.