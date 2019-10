Vụ 39 thi thể trong container: Công an Hà Tĩnh, Nghệ An vào cuộc

Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc, Hà Tĩnh Bùi Huy Cường cho biết, sáng 26/10 đoàn công tác của huyện cùng lực lượng công an đã đến gia đình chị Ph.T.Tr.M. - nghi là một trong số 39 nạn nhân được tìm thấy trong thùng container tại Anh, để xác minh lại thông tin.

Trước đó, gia đình đã có đơn trình báo lên UBND thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh việc chị Ph.T.Tr.M. có thể là một trong số 39 nạn nhân tử vong trong thùng xe container tại Anh. Ngay sau đó, UBND thị trấn cũng đã có báo cáo gửi lên Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Can Lộc để trình báo các cấp có thẩm quyền hỗ trợ công dân.

Đơn trình báo của gia đình chị Tr.M. gửi cơ quan chức năng.

Theo thông tin do gia đình cung cấp, chị Tr.M. làm hồ sơ để đi xuất khẩu tại Anh. Sau đó, Tr.M. khởi hành sang Trung Quốc từ ngày 3/10. Đơn trình báo của giao đình nêu rõ: “Con gái tôi, P.T.Tr.M, xuất phát từ Việt Nam vào ngày 3/10. Sau đó sang Trung Quốc, Pháp và Anh. Có khả năng con gái Tr.M là một trong 39 nạn nhân trong xe container ở khu công nghiệp Waterglade, thị trấn Grays, Vương Quốc Anh”.

Rạng sáng 23/10, người thân nhận được tin nhắn được cho là trao đổi cuối cùng giữa M. với nội dung: “Con đường đi nước ngoài không thành. Con thương bố mẹ nhiều. Con chết vì không thở được”. Sau đó, người nhà không liên lạc được với Tr. M.

Trước tin đồn, nhiều nạn nhân trong vụ việc này là người dân tại các địa phương chính quyền Nghệ An, Hà Tĩnh đang tích cực xác minh. Ông Phan Văn Tuyên, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, UBND huyện đã yêu cầu công an vào cuộc xác minh làm rõ.

Trong khi đó, cảnh sát Anh cho biết, xe container chở 39 thi thể này xuất phát từ cảng Zeebrugge của Bỉ và tới điểm đến ở hạt Essex, Đông Bắc thủ đô London (Anh). Nhiều năm qua, người nhập cư trái phép đã tìm cách tới Anh bằng cách trốn ở phía sau các xe tải đến từ nhiều vùng khác trên lục địa châu Âu.

Một trong những thảm kịch nhập cư bất hợp pháp tồi tệ nhất tại Anh xảy ra vào năm 2000 khi 58 thi thể người nhập cư Trung Quốc được tìm thấy trong một xe tải chở cà chua ở cảng Dover, miền Nam nước này. Phương tiện này cũng bắt đầu hành trình tới Anh từ cảng Zeebrugge của Bỉ./.