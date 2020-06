Vụ cô gái bị hành hung dã man ở Yên Bái: Hội Phụ nữ tỉnh vào cuộc

Thông tin từ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái cho biết, các cấp hội đã tới thăm, động viên cô gái ở thị xã Nghĩa Lộ bị người đàn ông hành hung dã man; đồng thời, làm việc với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc và có những biện pháp bảo vệ cô gái.



Bà Hoàng Phương Thúy, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin qua báo chí và mạng xã hội, cùng báo cáo của chi hội phụ nữ cơ sở, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã cử đoàn công tác gồm Hội phụ nữ thị xã Nghĩa Lộ và Hội phường Trung Tâm (Thị xã Nghĩa Lộ) tới nắm thông tin, thăm hỏi, động viên chị Hoàng T. L. (22 tuổi, ở phường Trung Tâm) và phối hợp với lực lượng chức năng để bảo vệ sự an toàn cho nạn nhân.

Cô gái bị hành hung dã man. (Ảnh: Dân sinh)

Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái cũng liên hệ với Công an tỉnh và Công an thị xã Nghĩa Lộ để trao đổi, nắm bắt thêm thông tin về vụ việc và được biết, lực lượng công an đang tích cực điều tra vụ việc, hiện đã đưa nạn nhân đi giám định sức khỏe, xác minh các nội dung trong clip, gọi V.V.T (người đàn ông xuất hiện trong clip) lên lấy lời khai, cử lực lượng đảm bảo an toàn cho chị L.

Bà Hoàng Phương Thúy cũng thông tin thêm: Chị L. là người xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên (Yên Bái), đến thị xã Nghĩa Lộ làm ăn, buôn bán tự do và ở cùng người thân tại tổ 4, phường Trung Tâm (Thị xã Nghĩa Lộ). Ngày 31/5, chị L. bị hành hung. Ngày 1/6, chị L. vào Bệnh viện đa khoa Nghĩa Lộ khám và điều trị. Khi vào viện bị đa chấn thương chân, tay, phần bụng, vùng đầu. Đến ngày 3/6 thì chị L. ra viện. Hôm xảy ra vụ việc thì người nhà đi vắng.

Quan điểm của lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và thị xã Nghĩa Lộ là giao cơ quan chức năng điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định. Ngay khi có thông tin chính thức, cụ thể, sẽ thông tin tới dư luận.

Trước đó, theo thông tin báo chí và mạng xã hội đăng tải, chị Hoàng T.L. ở phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ cho hay: V.V.T (27 tuổi, trú cùng phường) có tình cảm với chị trong một thời gian dài, nhưng chị từ chối. Cách đây vài tuần, khi chị L. đi chơi cùng bạn bè về thì bị T. lẻn vào nhà và lăng mạ, đánh đập dã man. Việc xúc phạm, hành hung này chỉ dừng lại khi có người biết vụ việc, đến can ngăn. Sau đó, nạn nhân trình báo vụ việc đến cơ quan công an.

Vụ việc chị L. bị bạo hành cũng được camera an ninh ghi hình lại và được đăng tải lên mạng xã hội. Theo clip này, người đàn ông liên tục đạp vào người cô gái, rồi túm tóc và tát tới tấp. Dù nạn nhân quỳ lạy, van xin, nhưng kẻ này vẫn không buông tha mà tiếp tục hành hung. Sau khi clip đăng tải lên mạng xã hội, rất nhiều người bức xúc trước hành vi côn đồ của người đàn ông và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.