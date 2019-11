Vụ đuối nước trên sông Trà Khúc: Những cái chết được báo trước

Một vụ đuối nước vừa xảy ra sáng 6/11 trên sông Trà Khúc, đoạn qua thôn Ân Phú, xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi làm một người chết.

Trước đó mấy ngày, cũng tại nơi này đã xảy ra vụ lật đò chở 5 người, tất cả thoát chết trong gang tấc,1 người nhập viện cấp cứu.

Một phụ nữ bị đuối nước trên sông Trà Khúc sáng ngày 6/11.

Nạn nhân bị đuối nước sáng ngày 6/11 là bà Bùi Thị Lan, 31 tuổi, trú thôn Ân Phú, xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi. Nơi bị cô lập với đất liền cả tuần nay do nước sông Trà Khúc dâng cao. Nạn nhân là người câm điếc, hoàn cảnh khó khăn. Trong lúc cố vượt qua dòng nước xiết để đi chợ mua thực phẩm, bà Lan không may hụt chân bị nước cuốn trôi.

Dù đã được bà con trong thôn cứu vớt nhưng dòng nước chảy xiết, hút bà vào vùng nước xoáy khiến nạn nhân tử vong để lại đứa con trai 7 tuổi và người cha già cũng bị câm điếc.

Ông Lê Văn Thịnh, hàng xóm của nạn nhân Bùi Thị Lan kể: "Hôm trước thì lật ghe, mới sáng nay có một người chết. Cảm thấy đau lòng thôi chứ biết sao được. Nếu thành phố, xã quan tâm sớm thì không có sự cố xảy ra".

Hơn một tuần nay, gần 400 hộ dân ở thôn Ân Phú và xóm Tân Lập, thôn Ngọc Thạch, xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi lại bị cô lập do nước sông Trà Khúc dâng cao, cắt đường vào thôn. Mọi sinh hoạt, việc đi lại của người dân đều lệ thuộc vào chiếc đò nhỏ 15 CV.

Con đò này vừa bị chìm khiến việc đi lại của gần 2.000 người dân càng thêm khó khăn. Nhiều người tự thuê thuyền đi làm ăn, buôn bán, đưa con cái đi học, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Bà Nguyễn Thị Ánh, thôn Ân Phú đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ ghe đò cho dân đi lại: "Mấy bữa nay bị cô lập, bắt buộc họ phải lội nước mà đi thôi. Người ta lội qua bị chết, bây giờ mới có đò đi đó".

Ông Võ Văn Khương, Chủ tịch UBND xã Tịnh An cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn đuối nước, ngày 6/11, UBND thành phố Quảng Ngãi đã hỗ trợ kinh phí giúp xã thuê một chiếc đò ngang và bố trí người đưa đón bà con thôn Ân Phú qua lại miễn phí.

"Trong thời gian tới, nếu nước chảy xiết thì ghe, thuyền không thể đi lại được. Nếu mực nước ổn định, chúng tôi tiếp tục đưa ghe để đưa bà con qua lại và học sinh đi học. Giải pháp về lâu dài cần phải làm việc với thành phố hỗ trợ thế nào cho người dân. Còn về lâu dài nữa, khi đập dâng Trà Khúc xây dựng xong thì việc đi lại của bà con đỡ vất vả hơn", ông Khương nói./.

Một số hình ảnh trên sông Trà Khúc:

Nhiều người lội qua đường ngập lụt.

Mỗi ngày có hàng trăm lượt người qua lại trên chiếc thuyền do xã vừa trang bị.

Cả trẻ con và người lớn đều không có áo phao để mặc.

Chiếc thuyền chở người bất chấp hiểm nguy.

Cả chục người đi đò nhưng chỉ có 1 áo phao.

Chiếc thuyền do UBND xã bố trí đưa đón người dân.

Nhiều hố sâu nguy hiểm nơi xảy ra vụ đuối nước.

Nước trên dòng Trà Khúc chảy cuồn cuộn.