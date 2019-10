Vụ lái xe Mercedes lao xuống sông: Tài xế mới có bằng lái

Liên quan đến vụ có 3 người ngồi trên chiếc Mercedes lao xuống sông giữa khuya ngày 1/10 tại TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang như VOV đã đưa tin, chiều 2/10, qua kết quả giám định tử thi, bước đầu cơ quan chức năng xác định 3 nạn nhân tử vong là do ngạt nước.

Chiếc ô tô bị chìm sâu dưới dòng kênh Bà Ngọt.

Cơ quan chức năng đã bàn giao các thi thể tử nạn cho gia đình lo hậu sự. Chiếc Mercedes mang biển kiểm soát 63A.111.69 khi được trục vớt lên bờ có đủ 3 tử nạn gồm: Phan Phú Dân An, 25 tuổi và vợ là chị Trần Ngọc Hoa Trâm, 24 tuổi cùng người em trai tên Phan Phú Dân Khánh, 20 tuổi (cùng tạm trú tại ấp Long Hòa A, xã Đạo Thạnh).

Xe cẩu dùng để trục với chiếc Mercedes chìm dưới dòng nước.

Ô tô bị nạn cùng với thi thể 3 nạn nhân được đưa lên bờ

Tài xế điều khiển ô tô, được xác định là Phan Phú Dân Khánh. Khánh cũng vừa được cấp bằng lái xe ô tô thời gian gần đây. Phan Phú Dân Khánh và Phan Phú Dân An là con trai của ông Phan Phú Cường và bà Nguyễn Thị Dân Quyền, ngụ phường1. TP Mỹ Tho.

Chiếc Mercedes mang biển kiểm soát 63A.111.69 (màu đen, mâm vàng) là của Phan Phú Dân An. An cũng là chủ Garage ô tô Phan An tại ấp Long Hòa A, xã Đạo Thạnh. TP Mỹ Tho. Riêng chị Trần Ngọc Hoa Trâm thời điểm bị nạn đang mang thai 7 tháng tuổi.

Đông đảo người dân đến xem việc trục vớt phương tiện và người bị nạn

Các ngành chức năng khẩn trương điều tra làm rõ vụ tai nạn

Như tin đã đưa: Tối ngày 30/9, vợ chồng anh Phan Phú Dân An và em trai là Phan Phú Dân Khánh đi tô tô đến cơ sở X.O (tại đường Nguyễn Minh Đường, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho) hát karaoke cùng với 4 người bạn khác. Đến khoảng gần 2h ngày 1/10 thì An, Trâm và Khánh về nhà trước, ô tô lưu thông hướng về quốc lộ 50 và rẽ vào đường nội ô quảng trường trung tâm tỉnh Tiền Giang.

Thay vì đến ngã ba phía Bắc của quảng trường, phải rẽ về tuyến đường hướng cầu Long Hòa nhưng ô tô này tiếp tục lao thẳng xuống kênh Bà Ngọt trong đêm tối. Đến sáng ngày 1/10, ông Phan Phú Cường và bà Nguyễn Thị Dân Quyền phát hiện hai con trai và con dâu mất tích nên trình báo cơ quan công an.

Các thi thể nạn nhân mắc kẹt trong ô tô, cửa xe khóa kín

Các thi thể của người tử nạn được đưa đi khám nghiệm

Sáng ngày 2/10, khi nước triều kênh Bà Ngọt xuống thấp người dân xã Đạo Thạnh phát hiện chiếc Mercedes chìm dưới dòng nước có nghi vấn nên báo cơ quan công an. Các cơ quan chức năng TP. Mỹ Tho và tỉnh Tiền Giang huy động lực lượng, phương tiện sau 2 giờ mới trục vớt được ô tô và 3 thi thể lên bờ để khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ tai nạn đau lòng này. Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang cho biết, sẽ tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà, chia sẻ nỗi đau thương, mất mát với gia đình các tử nạn./.

