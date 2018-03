Vụ ngộ độc rượu 3 người chết tại Nghệ An: Nạn nhân còn lại nguy kịch

Ngày 13/3, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Trung tâm y tế huyện Kỳ Sơn cho biết, nạn nhân cuối cùng trong vụ ngộ độc rượu hiện đã được chuyển xuống bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An ngay trong đêm, tình trạng khá nguy kịch.

Thông tin từ bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, bệnh nhân Lữ Văn Khăm (SN 1994, trú tại xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) được chuyển tuyến lên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An lúc 23h59 ngày 12/03. Tình trạng nhập viện, mệt mỏi, thở khó, kích thích. Ngay lập tức bệnh nhân được các bác sĩ khẩn trương cấp cứu và hồi sức tích cực. Hiện đang theo dõi sát sao và điều trị tại khoa Hồi sức Tích cực Chống độc, tuy nhiên tiên lượng nặng.

Nạn nhân Lữ Văn Khăm một trong số các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện HNĐK Nghệ An.

Như VOV.VN đã thông tin trước đó, 4 người gồm: anh Moong Văn Đi (SN 1978) và vợ là Lô Thị Văn (SN 1978), em trai là Moong Văn Mươi (sn 1984) và Lữ Văn Khăm (SN 1994 là em rể của anh Đi) cùng trú tại xã Hữu Lập huyện Kỳ Sơn được người thân đưa đến Trung tâm y tế huyện Kỳ Sơn với các biểu hiện bị ngộ độc nặng.

Mặc dù, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành cấp cứu, hồi sức, cho các nạn. Tuy nhiên 3 nạn nhân gồm chị Văn, anh Đi, anh Mươi đã tử vong. Anh Lữ Văn Khăm tiếp tục được chuyển xuống bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo các bác sĩ tại Trung tâm y tế huyện Kỳ Sơn, các nạn nhân tử vong khi đưa đến bệnh viện đều đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu, ngưng tim, ngưng thở.

Bên cạnh đó, gia đình các bệnh nhân cũng mang đến bệnh viện một chai rượu để các bác sĩ xác định nguyên nhân gây ngộ độc. Hiện chai rượu mà người thân các nạn nhân mang đến đang được lưu giữ tại Trung tâm y tế huyện Kỳ Sơn để xác định nguyên nhân khiến 4 người bị ngộ độc.

Theo gia đình các nạn nhân cho biết, trước đó 4 người cùng nhau ngồi uống rượu tại nhà anh Đi. Thứ rượu nhóm người này uống được ngâm từ một loài cây rừng./.

