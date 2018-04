Vừa lái xe vừa bấm điện thoại, cô gái bị xe máy tông trực diện

Sáng 5/4, lực lượng chức năng thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho biết đang tiến hành lấy lời khai nhân chứng điều tra vụ tai nạn giữa 2 xe máy xảy ra trên đường DT 743B khiến 2 người bị thương.

Trước đó, vào đêm 4/4, xe máy mang BKS: 62H2-7656 do 1 người đàn ông điều khiển chạy trên đường DT 743B theo hướng đi từ QL 1K về ngã tư 550.

Hiện trường vụ tai nạn

Khi vừa qua khỏi trạm thu phí Bình Thung khoảng 200m (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thì xe tông trực diện vào xe tay ga do một cô gái tên Hằng (21 tuổi, quê Nghệ An) điều khiển đang băng qua đường.

Cú va chạm mạnh khiến cả 2 người văng xuống đường, trong đó người đàn ông bị thương nhẹ, còn cô gái bị thương được đưa lên bệnh viện thị xã Dĩ An cấp cứu, sau đó chuyển lên bệnh viện tuyến trên do vết thương nặng ở đầu.

Tại hiện trường, hai phương tiện hư hỏng nằm chắn giữa đường. Theo các nhân chứng, cô gái này đi xe máy băng qua đường nhưng vừa đi vừa bấm điện thoại, đầu không đội mũ bảo hiểm.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng sở tại cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

