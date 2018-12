​Vùng núi cao Sơn La có khả năng xảy ra băng giá

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Bắc, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, từ hôm nay (29/12), tỉnh Sơn La có mưa rải rác, rét đậm, rét hại xảy ra trên diện rộng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 7-9 độ C, vùng núi cao như Bắc Yên, Vân Hồ, Mộc Châu, Thuận Châu phổ biến từ 3-5 độ C.

Nhiệt độ giảm sâu khiến nhiều huyện của tỉnh Sơn La đã từng xuất hiện băng giá vào đầu năm 2016.

Từ chiều qua tới nay, tại huyện Vân Hồ, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã xuất hiện mưa rải rác và sương mù dày đặc, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ngay trong chiều qua đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 6, khu vực thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc châu khiến 4 xe tải lao xuống rãnh, rất may không có ai tử vong.

Trước nền nhiệt độ giảm nhanh, khuyến nông tỉnh Sơn La đã hướng dẫn nông dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, tránh rét cho cây trồng, vật nuôi như: Quây bạt tránh gió quanh chuồng trại, tăng cường chất dinh dưỡng và tiêm phòng nhằm tăng sức đề kháng cho vật nuôi, không chăn thả gia súc, gia cầm vào những ngày nhiều sương mù và nhiệt độ xuống dưới 12 độ C.

PC_Article_Middle

Đợt rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài đến ngày 4/1/2019, đặc biệt là tại những vùng núi cao như Vân Hồ, Mộc Châu, Bắc Yên có sương mù và khả năng xảy ra băng giá.Vì vậy người tham gia giao thông cần cẩn trọng khi đi qua những đoạn đường sương mù, trơn trượt, nhất là tại những đoạn đường đèo, dốc, khuất tầm nhìn./.

Sương mù dày đặc ở Sơn La, xe bán tải lao xuống rệ đường VOV.VN - Vào trưa 9/12, sương mù dày đặc cộng với đường trơn trượt khiến 1 xe ô tô bán tải mang biển số 26C – 072.07 mất kiểm soát lao xuống rệ đường