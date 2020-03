Xăng giảm giá, người dân Nậm Pồ đổ xô đi mua: Nguy hiểm khôn lường

Sau khi Liên bộ Công thương - Tài chính tiến hành giảm giá sâu các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường, tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã xuất hiện tình trạng người dân từ các xã, bản đổ xô đi mua xăng về tích trữ. Đây là điều vô cùng nguy hiểm vì tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh do tụ tập đông người và mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

Nhiều người từ bản vùng cao mang can lớn can bé xuống huyện mua xăng về tích trữ.

Từ chiều hôm qua 29/3, sau khi liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giảm sâu hơn 4.000 đồng/lít đối với các loại xăng: E5, RON 92, RON 95… thì tại cửa hàng xăng dầu số 26 PeTroLimex, thuộc trung tâm huyện Nậm Pồ đã xảy ra tình trạng rất đông người dân các dân tộc đi mua xăng tích trữ. Không chỉ đổ xăng vào bình xe má , nhiều người còn sử dụng các can nhựa lớn bé, có dung tích từ 5 đến 20 lít để mua mang về nhà gây ra tình trạng tụ tập đông người và tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy nổ.



Trao đổi với phóng viên VOV, ông Bùi Văn Luyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên cho biết: ngay sau khi sự việc diễn ra, chính quyền địa phương đã khẩn trương yêu cầu các cơ quan chuyên môn của huyện vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân, tuyên truyền cho người dân về việc không tụ tập đông người trong thời điểm dịch Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp cũng như tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống cháy nổ.

Cây xăng tại huyện Nậm Pồ đông nghịt người mua.

Ông Bùi Văn Luyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên cho biết: "Lý do thứ nhất là họ thấy giá xăng tự nhiên rẻ đột ngột, thứ 2 là họ sợ bị cách ly nên họ mua về để dự trữ. Còn yếu tố liên quan đến vấn đề gây ảnh hưởng đến việc đảm bảo an ninh quốc phòng thì không có hiện tượng đó. Hiện nay Công an huyện Nậm Pồ cũng đã yêu cầu các cửa hàng xăng dầu ký các cam kết đảm bảo các quy định không để người dân mua xăng dự trữ nhiều một cách không đảm bảo và phải chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống cháy nổ", ông Luyện cho hay.

Trao đổi về nội dung này, ông Quàng Văn Xuân, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty xăng dầu tỉnh Điện Biên cho biết: việc người dân ồ ạt đi mua xăng vì giá rẻ cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, mua số lượng lớn để tích trữ vì sợ hết xăng là điều không cần thiết. Vì nguồn hàng của công ty luôn đảm bảo đáp ứng cho nhu cầu sử dụng của người dân trên địa bàn.

Ông Quàng Văn Xuân, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty xăng dầu tỉnh Điện Biên cho biết: "Công ty xăng dầu Điện Biên đủ nguồn hàng đáp ứng 24/24 cho nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn thế nên là khuyến cáo đồng bào là không nên mua dự trữ để làm gì. Quan điểm của công ty là cũng không muốn đồng bào tụ tập đông người như vậy thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo đồng chí cửa hàng trưởng khuyến cáo vấn đề này đến người dân", ông Xuân khẳng định.

Việc người dân trên địa bàn huyện Nậm Pồ chen chúc nhau đi mua xăng về dự trữ thật sự là nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ vì các vật dụng chứa không đảm bảo. Trước những khuyến cáo của chính quyền địa phương và các ngành chức năng, người dân cần nâng cao nhận thức, tránh tụ tập đông người trong giai đoạn dịch Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay./.