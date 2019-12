Xây lại nhà liên ngành, Trung Quốc cấm phương tiện qua cửa khẩu

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai vừa ra văn bản gửi tới các lực lượng liên quan để tuyên truyền tới người dân sau khi nhận được thư thông báo của Ban Quản lý Cửa khẩu huyện Hà Khẩu (Vân Nam - Trung Quốc) về việc cấm tất cả các phương tiện giao thông qua lại cửa khẩu kể từ 0h00 ngày 1/1/2020.

Tất cả phương tiện bị cấm lưu thông qua cầu đường bộ Hồ Kiều từ ngày 1/1/2020.

Theo nội dung thư thông báo của phía Trung Quốc, tòa nhà kiểm soát liên ngành Cửa khẩu Nậm Thi - Hà Khẩu (đối diện với nhà kiểm soát liên ngành Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số I qua cầu Hồ Kiều của Lào Cai) bắt đầu xây dựng từ năm 1999, đến nay đã 20 năm lịch sử, thiết bị cơ sở hạ tầng kiểm soát của cửa khẩu ngày càng cũ kỹ, lão hóa, gây mất an toàn, bất tiện trong công tác quản lý người xuất nhập cảnh, thông quan. Do đó Đảng ủy, Chính quyền huyện Hà Khẩu quyết định tháo dỡ, xây lại công trình này. Việc cấm phương tiện qua lại “nhằm đảm bảo công việc thi công được triển khai thuận lợi, an toàn”.

Thông báo cấm không nêu thời hạn cụ thể và chỉ áp dụng với các phương tiện giao thông, còn lại người, khách du lịch vẫn có thể xuất nhập cảnh qua lại bình thường.

Văn bản của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai chỉ nói cấm phương tiện phía đầu Trung Quốc, nhưng đồng nghĩa với việc các phương tiện cũng không thể qua lại ở đầu Việt Nam.

Trước thời điểm bị cấm, phương tiện giao thông qua lại cặp Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số I qua cầu Hồ Kiều (Lào Cai) và Cửa khẩu Nậm Thi (Hà Khẩu) chủ yếu là xe máy điện, xe đạp điện và các phương tiện thô sơ khác lưu thông theo diện cư dân biên giới. Còn lại các phương tiện cỡ lớn từ lâu đã lưu thông qua cặp Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai) và Cửa khẩu đường bộ sông Hồng (Bắc Sơn - Hà Khẩu)./.