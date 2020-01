Xe ben chở cát bị lật, đè trúng 3 ông cháu, 2 người tử vong

Vào khoảng 9h30 ngày 9/1, tại địa bàn phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 3 ông cháu thương vong, trong đó 2 người tử vong tại chỗ, 1 người phải nhập viện cấp cứu.

Đại diện Ủy Ban ATGT tỉnh Hưng Yên cho biết: "Vào thời điểm trên, tại chân cầu vượt quốc lộ 38, chiếc xe ben biển kiểm soát 89C-205.08 chở cát đi đến chân cầu vượt, trong khi vào cua đã bị lật. Chiếc xe ben bị đổ nghiêng đã đè lên xe máy biển kiểm soát 89F1-035.82 do ông Nguyễn Công D. (61 tuổi, xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào) điều khiển; phía sau xe máy chở 2 cháu là Nguyễn Thị T. (10 tuổi) và cháu Nguyễn An B. (5 tuổi). Hậu quả là ông Nguyễn Công D. và cháu Nguyễn Thị T. tử vong tại chỗ, cháu Nguyễn An B. bị thương".

Hai ông cháu tử vong tại chỗ. Ảnh: Minh Phong.

Theo người dân địa phương, sáng nay, ông D. chở 2 cháu đi khám răng, đến địa điểm trên thì gặp nạn.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra xử lý vụ việc./.