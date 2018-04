Xe buýt lật nhào xuống ruộng, hơn chục hành khách hoảng loạn

Vào khoảng 8h ngày 22/4, xe buýt mang BKS: 36N - 1833 khi đang lưu thông theo hướng từ Hậu Lộc – TP. Thanh Hóa, tới đoạn đường thuộc địa phận xã Hoằng Trinh, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) thì gặp xe công nông từ đường ngang rẽ tới.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trong trường hợp khẩn cấp lái xe buýt đã vội đánh lái tránh xe công nông khiến chiếc xe buýt này lao xuống ruộng và bị lật nhào.

Hậu quả khiến cho chiếc xe buýt chết máy nằm nghiêm giữa ruộng còn hàng chục hành khách hoảng loạn, “tắm bùn” thoát thân.

Tại hiện trường, chiếc xe buýt lật nghiêng dưới ruộng bùn, gần ngay với mép đường, nhiều hành khách lấm lem bùn đất chạy lên bờ thoát thân.

Thông tin về vụ việc, Công an xã Hoằng Trinh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ lật xe buýt, khiến nhiều hành khách trên xe hoảng loạn.

“Thời thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe buýt có khoảng 12 – 13 hành khách, khi gặp sự cố, mọi người đã mở cửa thoát hiểm để chui ra ngoài, sự việc có ai bị thương. Xe buýt gặp xe công nông đã đánh lái sang bên mép đường, sau đó bị mất thăng bằng, lật nghiêng xuống ruộng bùn phía dưới”.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

“Khi chúng tôi tới lái xe buýt có nói, sự việc xảy ra do lỗi kỹ thuật, nên xin không nhờ đến pháp luật can thiệp để công ty của họ tự xử lý. Chúng tôi cũng cho viết cam kết về việc này”, vị công an xã Hoằng Trinh nói.

Chiếc xe buýt hiện đã được đưa đi khỏi hiện trường, vụ việc đang được làm rõ./.

