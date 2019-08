Xe khách lao vào xe tải chở luồng ở Hòa Bình, 2 người chết

Thông tin chính thức từ Ban An toàn giao thông tỉnh Hòa Bình cho biết: Khoảng 3h ngày 21/8, tại Km 501+100 đường Hồ Chí Minh thuộc xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) đã xảy ra vụ va chạm giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô khách biển kiểm soát 37B- 021.20 do Võ Thái Hòa (sinh năm 1982) trú tại tổ 3, Tây Hồ 2, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) điều khiển, đi theo hướng Thanh Hóa-Hà Nội, đã đâm vào xe ô tô tải biển kiểm soát 36C- 106.68 do Bùi Văn Thiết (sinh năm 1995) trú tại Nguyệt Ẩn, Ngọc Lặc (Thanh Hóa) đang dừng đỗ sát lề đường bên phải, hướng cùng chiều phía trước để kiểm tra xe.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ va chạm mạnh đã khiến chiếc xe ô tô khách bị vỡ nát phần đầu xe, làm 12 hành khách (gồm cả lái xe) bị thương. Các nạn nhân đã được đưa vào cấp cứu tại Trung tâm y tế Yên Thủy, trong đó nạn nhân Lê Thị Phương Trà (sinh năm 1999) trú tại thôn Quang Mít, xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Lái xe ô tô tải Bùi Văn Thiết tử vong tại chỗ. Chiếc xe tải bị lật nghiêng xuống vệ đường và hư hỏng nặng.

Vụ va chạm mạnh đã khiến chiếc xe ô tô khách bị vỡ nát phần đầu xe.

Đến 11 giờ 15 phút, 4 nạn nhân vẫn đang được cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Yên Thủy, 3 nạn nhân bị thương nặng đã được chuyển lên tuyến Trung ương. Số nạn nhân còn lại (5 người) bị xây xước nhẹ đã được người nhà đến đón trở về địa phương tiếp tục điều trị.

Vụ tai nạn khiến 2 người chết, 14 người bị thương.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, Ban An toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hòa Bình đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông huyện Lạc Sơn cùng các ngành chức năng bảo vệ hiện trường, đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu; đồng thời tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông.

Vụ tai nạn khiến tài xế xe tải tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được lực lượng chức năng tập trung điều tra, làm rõ.



Hai người được xác định đã tử vong gồm:

1. Lê Thị Phương Trà (SN 1999 trú tại thôn Quang Mít, xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An)

2. Bùi Văn Thiết (SN 1995 trú tại xã Nguyệt Ấn huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) - Lái xe tải

Những người bị thương:

1. Võ Thị Như Quỳnh (SN 2001), khối 10, thị trấn Quỳ Hợp, Nghệ An.

2. Nguyễn Thị Hoài Ly (SN 2001) khối 9, thị trấn Quỳ Hợp, Nghệ An.

3. Võ Tiến Dũng (SN 1973) Thái Hòa, Nghệ An.

4. Phạm Hoàng Đức (SN 1995) Thái Hòa, Nghệ An.

5. Phan Chí Hiếu (SN 1975) khối 3, Long Sơn, Thái Hòa, Nghệ an.

6. Đặng Tố Nguyên (SN 2000) khối 17, Quỳ Hợp, Nghệ An.

7. Lê Văn Diềm (SN 1993) Châu Hồng, Quỳ Hợp, Nghệ An.

8. Lê Đức Lâm (SN 1997) Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn, Nghệ An.

9. Hoàng Văn Linh (SN 1987) Ba Đình, Hà Nội.

10. Trương Văn Hải (SN 1981) thị trấn Quỳ Hợp, Nghệ An.

11. Nguyễn Vĩnh Phước (23 tuổi) Đồng Văn, Tân Kỳ, Nghệ An.

12. Nguyễn Văn Linh (19 tuổi) Quỳ Hợp, Nghệ An.

13. Lê Đức Lâm (SN 1997) Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn, Nghệ An.

14. V.Thị Hương (SN 1990) Châu Đình, Quỳ Hợp, Nghệ An./.