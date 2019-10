Xe khách tông xe con làm 3 người chết, 1 người nguy kịch

Ngày 26/10, Trạm CSGT Diễn Châu (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 3h10' ngày 26/10 trên quốc lộ 1A, đoạn ngã tư thị trấn Quán Hành (Nghi Lộc, Nghệ An).

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc.

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe con mang BKS: 37A-051.07 do tài xế Võ Thanh Minh (SN 1982, trú xã Nghi Trung, Nghi Lộc) điều khiển chở theo 3 người trên xe. Khi đang đi từ quốc lộ 1A rẽ qua ngã tư thị trấn Quán Hành để về nhà, chiếc xe bất ngờ bị xe khách mang BKS: 43B-038.12 (chưa rõ danh tính tài xế) chạy theo hướng TP Vinh - Hà Nội tông ngang hông.

Cú đâm cực mạnh hất văng chiếc xe con vào lề đường. Tại hiện trường, chiếc xe con bẹp nát hoàn toàn. Chiếc xe khách cũng hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn đã khiến 3 người trên xe con tử vong tại chỗ gồm: Võ Văn Hải (SN 1969, trú xã Nghi Trung); Võ Văn Tiến (SN 1960) và Lâm Thị Thanh (SN 1971, vợ anh Tiến, trú tại Vũng Tàu). Tài xế Minh bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi tai nạn xảy ra, Trạm CSGT Diễn Châu đã có mặt tại hiện trường, hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời phân luồng giao thông, phối hợp làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

Húc đổ 18m dải phân cách trên cầu Thanh Trì, xe con hư hỏng nặng VOV.VN -Tại hiện trường, xe con bị vỡ nát đầu xe. Trong xe cả hai túi khí phía trước đều bung. Lái xe bị xây xát nhẹ, không ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ.