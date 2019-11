Xe máy va chạm với xe khách, 1 người chết, 2 người nguy kịch

Thông tin ban đầu cho biết, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 3h sáng ngày 30/11, trên QL1 đoạn qua thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, vào thời điểm trên, chiếc xe khách BKS: 43B - 024.74 do anh Trương Tấn Sơn (SN 1982, trú xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Vinh - Hà Nội. Khi đi đến Km 405+ 400 QL1, thuộc thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Luu, bất ngờ va chạm với xe máy BKS: 37L1 - 302.54 do anh Hồ Văn Cao (SN 1997) điều khiển chở theo anh Hồ Văn Hoàng (SN 2000) và Nguyễn Hữu Thắng (SN 1992, cùng trú tại xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đang rẽ sang đường.

Cú va chạm mạnh khiến anh Cao tử vong tại chỗ, anh Hoàng và Thắng bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ./.