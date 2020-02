Xe mô tô va chạm với xe tải, 2 người tử vong

Chiều 11/2, Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe mô tô và xe tải trên tuyến Quốc lộ 91C thuộc địa bàn huyện An Phú làm 2 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h tối 10/2 tại km 16+800 Quốc lộ 91C, đoạn thuộc ấp Phước Mỹ, xã Phước Hưng, huyện An Phú. Anh Lê Công Minh, 21 tuổi và Lê Văn Huyện, 19 tuổi cùng ngụ tại ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang đi cùng trên xe mô tô mang biển kiểm soát 65R1-2423 (do chưa xác định được ai là người điều khiển). Khi lưu thông trên tuyến Quốc lộ 91C theo hướng từ xã Quốc Thái đến thị trấn An Phú, bất ngờ va chạm với xe ô tô tải đi cùng chiều, mang biển kiểm soát 67C-044.88, do Nguyễn Minh Quốc, (35 tuổi, ngụ ấp Tô Bình, xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) cầm lái.

Hậu quả, anh Minh và Huyện bị thương rất nặng và được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Hiện vụ tai nạn đang được Cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.