Ngày 3/9 trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang xảy ra một vụ tai nạn giao thông hy hữu: xe tải mất lái lao xuống kênh, 2 người suýt chết.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Theo đó, vào khoảng 5h sáng 3/9, xe ô tô tải mang biển kiểm soát 51C-005.82 do tài xế Nguyễn Văn Hướng (30 tuổi, trú tại huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) điều khiển chở hàng hóa và một người theo xe, lưu thông trên Quốc lộ 1A, hướng đi từ TP HCM về miền Tây. Khi phương tiện này lưu thông đến địa bàn ấp Cửu Hòa, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành (Tiền Giang) bất ngờ bị mất kiểm soát khiến ô tô tải tông sập loạt dãy ta-luy và lật ngang xuống kênh đầy nước ven mặt đường.

May mắn là tài xế và người thanh niên ngồi trên xe thoát ra ngoài an toàn, phương tiện bị hư hỏng sau tai nạn. Sau khi xảy ra tai nạn, công an huyện Châu Thành có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và hỗ trợ chủ phương tiện sớm khắc phục sự cố./.