Yên Bái đã có mưa vừa đến mưa to trên diện rộng ​

Theo dự báo có khả năng xảy ra mưa rất to vào đêm nay. Để chủ động ứng phó với mưa lũ và giảm thiểu tối đa thiệt hại, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các địa phương đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp.

Mưa to ở thành phố Yên Bái

Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục kiểm tra, rà soát những nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, các khu vực thường xuyên bị lũ chia cắt để thông tin cảnh báo đến người dân và triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp. Chủ động bố trí lực lượng kiểm soát, kịp thời xử lý các tình huống đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua các ngầm, tràn, đường ngập nước, đò ngang, đò dọc; dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm, nước sạch, thuốc men và thực hiện phương châm “4 tại chỗ” để chủ động đối phó với mưa, lũ lớn....

Bà Lê Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái cho biết: "Theo đặc thù của huyện Trạm Tấu thường xuyên xảy ra các trận lũ quét, do đó khi dự báo thời tiết có thể xảy ra bão lũ trên địa bàn, huyện phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn cấp huyện phụ trách các xã, thị trấn; hiện huyện có đủ các lực lượng đón trước các địa điểm có thể xảy ra sự cố."./.