100 cán bộ chiến sĩ phá tụ điểm giao dịch ma túy sau 1 năm theo dõi

Công an tỉnh Quảng Bình ngày 28/2 đưa tin, Công an thị xã Ba Đồn vừa phá thành công chuyên án M20, bắt đối tượng Lê Hoài Nam (SN1988, trú tại TDP Thủy Sơn, phường Quảng Long, TX. Ba Đồn) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đây là tụ điểm nhức nhối hoạt động mua bán trái phép chất ma túy mà Công an TX. Ba Đồn đã theo dõi, lên kế hoạch phá án.

Đối tượng Lê Hoài Nam (áo trắng). (Ảnh: Công an Quảng Bình)

Trước đó, sau gần 1 năm lập chuyên án đấu tranh và kiên trì theo dõi hoạt động của đối tượng, vào khoảng 14h ngày 27/2, gần 100 cán bộ, chiến sỹ Công an TX. Ba Đồn đã được huy động để tham gia triệt phá điểm mua bán trái phép chất ma túy tại nhà riêng của đối tượng Lê Hoài Nam, tại TDP Thủy Sơn, phường Quảng Long, TX. Ba Đồn.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lê Hoài Nam, lực lượng phá án phát hiện 1 túi nilon bên trong có chứa chất bột màu trắng Nam khai nhận là heroin; Thu giữ trong két sắt tại phòng ngủ của đối tượng 218 viên nén hình tròn đối tượng khai nhận là ma túy dạng hồng phiến, cùng số tiền hơn 81 triệu đồng.

Số ma túy thu được tại nhà Nam

Quá trình khám xét, lực lượng Công an còn thu giữ thêm 1 khẩu súng dài 107cm đã bị tháo rời từng bộ phận, 01 viên đạn, 01 vỏ đạn, 01 kiếm dài 72cm, 131 viên hình trụ kim loại màu đồng, 128 viên đạn chì và một số vật chứng có liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Bước đầu đấu tranh, đối tượng Lê Hoài Nam đã khai nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Số hung khí, vũ khí thu giữ được tại nhà của Lê Hoài Nam.

Theo ban chuyên án, quá trình phá án gặp rất nhiều khó khăn, bởi thủ đoạn hoạt động đối tượng Lê Hoài Nam hết sức tinh vi, phía bên ngoài nhà đối tượng được bao quanh thép gai bảo vệ, có hệ thống camera giám sát, cánh cửa sắt luôn đóng kín. Đặc biệt đối tượng không bao giờ tiếp khách lạ và luôn đề cao cảnh giác để đối phó với các cơ quan chức năng.

Được biết, đối tượng Lê Hoài Nam từng có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và nhiều tiền án về các tội trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.

Hiện, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Ba Đồn đã ra ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Hoài Nam để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng./.