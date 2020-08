19 năm tù cho 3 đối tượng tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép

Sau 1 buổi xét xử, trưa 29/8, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt 3 bị cáo là Chen Xian Fa (27 tuổi), quê tỉnh Phúc Kiếm, Trung Quốc 8 năm tù; Hồ Thị Thu Trinh (24 tuổi), quê huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam 6 năm tù và Huỳnh Ngọc Diễm (41 tuổi), trú quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 5 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép”.

Các bị cáo bày tỏ ăn năn hối lỗi.

Tòa tuyên tịch thu gần 215 triệu đồng mà Trinh, Diễm thu lợi từ việc cho thuê nhà, xe máy. Ngoài ra, Hội đồng xét xử tuyên phạt bổ sung bị cáo Chen Xian Fa 50 triệu đồng, Trinh và Diễm mỗi bị cáo 40 triệu đồng.

Như tin đã đưa, ngày 11/7, Công an Đà Nẵng phối hợp với Công an phường Khuê Mỹ kiểm tra nhà số 39 đường Dương Tử Giang, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn phát hiện Chen Xian Fa và 3 người Trung Quốc khác không có hộ chiếu, thị thực và hồ sơ xuất nhập cảnh nên đưa về cơ quan công an để làm rõ.

Tại cơ quan công an, Chen Xian Fa khai, đối tượng đã liên hệ qua mạng nhờ Trinh đang ở Đà Nẵng thuê giúp căn nhà nguyên căn có 3 phòng ngủ. Trinh lại liên hệ với Diễm để tìm nhà cho thuê.

Mặc dù biết nhóm người Trung Quốc này không có thị thực nhập cảnh vào Việt Nam, nhưng Diễm vẫn đồng ý và đi thuê căn nhà 39 đường Dương Tư Giang thời hạn 3 tháng sau đó cho Fa thuê. Sau đó, Fa rủ thêm 3 người Trung Quốc khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mục đích làm công việc chạy quảng cáo bán hàng giúp cho anh ta trên Wechat, QQ…

Qua đấu tranh các đối tượng khai nhận, trong khoảng thời gian từ 8/2019 đến 6/2020, Chen Xian Fa, Hồ Thị Thu Trinh, Huỳnh Ngọc Diễm đã 3 lần tổ chức móc nối với nhau trong việc tìm, thuê nhà ở Đà Nẵng với mục đích đưa người Trung Quốc đến ở trái phép.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn nhận tội và xin hưởng khoan hồng từ Đảng, Nhà nước. Cụ thể, bị cáo Diễm bị bệnh, con còn nhỏ, gia cảnh khó khăn. Bị cáo Trinh thì bố mất, chỉ còn 1 mẹ già. Chen Xian Fa thì khai gia đình bên Trung Quốc cũng khó khăn./.