3 đối tượng cướp ngân hàng ở TPHCM bị bắt sau 5 ngày

Liên quan đến vụ cướp bất thành tại Phòng giao dịch Lũy Bán Bích của ABBank xảy ra sáng 31/3, theo thông tin trên TTXVN, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú (TPHCM) ngày 5/4 cho biết đã bắt giữ Nguyễn Trường Khải - ảnh phải (25 tuổi) và Đào Ngọc Nam (28 tuổi)... (Ảnh: Vietnamnet) và Nguyễn Ngọc Khuê (31 tuổi, quê Thanh Hóa). Cả 3 đối tượng cùng trú tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh công an cung cấp) Quần áo, khẩu trang, vớ... mà các đối tượng sử dụng khi gây án (Ảnh: Công an TPHCM) Theo điều tra sơ bộ, vì làm ăn thua lỗ nên trưa 30/3, nhóm 3 đối tượng trên bàn bạc nhau đi cướp ngân hàng. Sau khi tìm kiếm mục tiêu, các đối tượng chọn phòng giao dịch Lũy Bán Bích của ngân hàng ABBank trên đường Lũy Bán Bích (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú). Trong ảnh, đối tượng Nguyễn Trường Khải (kẻ chủ mưu) khai với cơ quan công an. (Ảnh: Công an TPHCM) Thực hiện ý đồ, Khải đưa tiền cho Khuê đi mua một số vật dụng như ba lô, áo khoác, giày, găng tay; đồng thời, Khải còn nhờ Nam tìm giúp một biển số xe giả để thay vào chiếc Exciter của mình nhằm đánh lạc hướng công an. Trong ảnh, đối tượng Đào Ngọc Nam thời điểm bị các trinh sát ập vào bắt giữ. (Ảnh: Công an TPHCM) 8h sáng 31/3, Nam, Khuê và Khải gặp nhau tại chân cầu Bình Thuận. Nam lấy xe của Khải đi về; còn Khuê, Khải trùm kín mặt, mặc áo khoác, đi xe gắn máy Exciter. Khuê đưa cho Khải 1 khẩu súng bắn đạn bi có hình dạng K54. Trong ảnh, phòng giao dịch Lũy Bán Bích của ngân hàng ABBank trên đường Lũy Bán Bích (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú) nơi bọn cướp nhắm đến. (Ảnh: Pháp luật TPHCM) 10h ngày 31/3, Khuê và Khải đến trước Phòng giao dịch Lũy Bán Bích của ABBank. Khuê chạy xe lên vỉa hè trước cửa ngân hàng. Khải xuống xe, tiếp cận nhân viên bảo vệ, lấy súng uy hiếp và khống chế, đẩy bảo vệ vào sảnh ngân hàng (Ảnh: Công an Nhân dân) Cùng lúc, Khuê xuống xe cầm theo ba lô đi vào sảnh ngân hàng. Khuê ném ba lô vào quầy nhân viên, yêu cầu tất cả những người có mặt phải im lặng và yêu cầu nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào ba lô. Tuy nhiên, người bảo vệ bị khống chế đã phản ứng lại truy hô “cướp! cướp!”. (Ảnh: Dân Trí) Thấy "khó ăn", hai đối tượng đã bỏ chạy thoát thân. Trên đường di chuyển, Khuê, Khải đã phi tang các vật dụng sử dụng gây án như áo khoác, bao tay, khẩu trang… và đổi lại biển số xe. Trong 2 ngày 3 và 4/4, các đối tượng bị bắt giữ và khai nhận hành vi phạm tội. Hiện Công an quận Tân Phú đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. (Ảnh chụp từ clip)

