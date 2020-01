5 giờ đấu tranh với gã hàng xóm phóng hỏa khiến 5 người tử vong

Bắt kẻ dùng dao đâm nhiều nhát rồi cướp tài sản của tài xế Goviet: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng và Công an TP HCM bắt giữ đối tượng có hành vi giết người, cướp tài sản của một tài xế xe ôm công nghệ. Hung thủ được xác định là Nguyễn Viết Lợi (SN 1988, quê Nghệ An, tạm trú TP HCM). : Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng và Công an TP HCM bắt giữ đối tượng có hành vi giết người, cướp tài sản của một tài xế xe ôm công nghệ. Hung thủ được xác định là Nguyễn Viết Lợi (SN 1988, quê Nghệ An, tạm trú TP HCM).