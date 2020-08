8 bị cáo lãnh án tù về tội “phá rối an ninh“

Sau một ngày xét xử và nghị án, chiều qua (31/7), TAND TP.HCM đưa ra phán quyết cấp sơ thẩm đối với Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Hoàng Thị Thu Vang và 6 đồng phạm về tội “Phá rối an ninh”.

Theo cáo trạng, đây là vụ án xâm phạm an ninh quốc gia do Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Hoàng Thị Thu Vang, Đỗ Thế Hóa, Hồ Đình Cương, Ngô Văn Dũng, Trần Thanh Phương, Đoàn Thị Hồng và Lê Quý Lộc thực hiện. Các bị cáo là những người thường xuyên tiếp xúc với các trang mạng xã hội có nội dung xấu, từ đó, nảy sinh tư tưởng bất mãn với chính quyền rồi tham gia nhóm "Hiến Pháp", phổ biến sai lệch nội dung các quyền được quy định trong Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Báo Lao động

Ngoài việc livestream, xem các video clip phản động của các đối tượng lưu vong ở nước ngoài, nhóm bị cáo này còn tích cực hưởng ứng, chia sẻ video clip về facebook cá nhân của mình để kêu gọi, kích động, lôi kéo người tham gia xuống đường biểu tình nhằm lật đổ chế độ nước ta.

Cơ quan tố tụng xác định, Nguyễn Thị Ngọc Hạnh và Hoàng Thị Thu Vang là những người giữ vai trò chủ mưu, đứng ra tổ chức tập hợp, tổ chức 2 cuộc họp vào ngày 25/8/2018 và tối 31/8/2018 để bàn kế hoạch, phân công nhiệm vụ, kêu gọi tài trợ để thực hiện kế hoạch biểu tình. Theo kế hoạch, khoảng 7 giờ sáng ngày 4/9/2018 đoàn biểu tình sẽ tập trung tại Ngã sáu Phù Đổng (Quận 1) sau đó di chuyển vào khu vực Nhà thờ Đức Bà. Nếu bị lực lượng chức năng phát hiện và trấn áp các đối tượng sẽ thực hiện theo đội hình con rắn, lôi kéo người dân tham gia chống trả tạo hiệu ứng đám đông.

Sau đó các thành viên trong nhóm sẽ phân phát hung khí mang theo cho người tham gia biểu tình sử dụng tấn công lực lượng chức năng, để gây ra cảnh hỗn loạn rồi kích động đám đông di chuyển đánh chiếm trụ sở UBND TP.HCM hoặc Đài truyền hình TP.HCM, làm tê liệt hoạt động của các cơ quan nhà nước, nhằm chống phá chính quyền. Tuy nhiên, cuộc bạo động này chưa diễn ra thì bị cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo là có tổ chức, có kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể. Hành vi đó đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến an ninh quốc gia, sự vững mạnh của nền an ninh chính trị của chính quyền. Các bị cáo đều là người có trình độ học vấn, am hiểu nhất định, nên cần phải bị xử lý nghiêm minh để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.

Từ nhận định trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 8 năm tù, bị cáo Hoàng Thị Thu Vang 7 năm tù, các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 2 năm 6 tháng tù đến 5 năm tù về tội “Phá rối an ninh”. Ngoài ra, các bị cáo còn phải chịu từ 2 đến 3 năm quản chế sau khi mãn hạn tù./.