An Giang: Bắt giữ nam thanh niên dùng xiệc điện cướp tiệm vàng

Thiếu tướng Bùi Bé Tư – Giám đốc Công an tỉnh An Giang thông tin cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Châu đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Thanh Phương, 38 tuổi, cư trú tại khóm Long Thạnh D, phường Long Thạnh, thi xã Tân Châu, An Giang về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thanh Phương bị bắt

Trước đó, vào khoảng 12h30, ngày 16/4, Nguyễn Thanh Phương đi vào tiệm vàng hiệu Khuê do bà Đặng Kim Khuê, 51 tuổi, ở tổ 18, khóm Long Hưng, phường Long Châu, thị xã Tân Châu làm chủ.

(Clip: Trần Lĩnh- Công an nhân dân)

Lúc này, bà Khuê đang đứng trong tiệm vàng một mình. Phương tiến tới, tiếp cận quật ngã bà Khuê xuống nền nhà và dùng xiệc điện (kích điện), chích vào người bà Khuê; dụng cụ xiệc điện này đã được Phương chuận bị từ nhà và mang đến để thực hiện hành vi).

Sau khi thấy bà Khuê nằm bất động, Phương lấy tiền và vàng trong các ngăn tủ bỏ vào túi đeo trước ngực. Khi bị Phương chích điện, bà Khuê giả ngất xỉu nằm im.

Nguyễn Thanh Phương đang thực hiện hành vi.

Lợi dụng lúc Phương sơ hở, bà Khuê đứng dậy chạy ra phía cửa và truy hô cướp, ngay lập tức, Phương đã đuổi theo và tiếp tục đè bà Khuê xuống chích điện.

Nghe tiếng truy hô, người dân xung quanh bao vây, bắt giữ đối tượng. Nhận được tin báo, lực lượng Công an thị xã Tân Châu nhanh chóng có mặt, cùng người dân khống chế đưa đối tượng và tang vật về trụ sở làm việc.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Theo thông tin ban đầu, tổng tài sản đối tượng Phương lấy trong tiệm vàng bà Khuê trị giá khoảng hơn 500 triệu đồng. Trong đó, có 70 triệu đồng tiền mặt, số còn lại là vàng trang sức…./.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Bắt nghi can giết người cướp của sau 10 năm trốn truy nã tại Cà Mau VOV.VN - Sau khi giết người cướp của vào năm 2009, đối tượng Trần Hữu Nghĩa bỏ trốn 10 năm mới bị sa lưới.

Quảng Ninh: Tóm gọn đối tượng cướp xe máy, đánh nạn nhân chấn thương VOV.VN -Có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng đã đưa nạn nhân đi cấp cứu và chuyển lên bệnh viện Việt Đức để mổ não.

-