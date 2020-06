Án mạng từ mâu thuẫn đỗ xe trước tiệm cắt tóc

Chiều nay (30/6), Trung tá Trần Văn Tuấn, Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết đã triệu tập tài xế để làm rõ vụ xô xát với chủ tiệm cắt tóc dẫn đến chết người, liên quan mâu thuẫn đỗ xe trước tiệm cắt tóc.

Bài toán tìm chỗ đậu xe ở các đô thị lớn như Đà Nẵng ngày càng khó khăn

Trước đó, ngày 25/6, tài xế Phan Tín (31 tuổi), ngụ phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng điều khiển xe ô tô đến đường Nguyễn Phước Nguyên thuộc phường An Khê, quận Thanh Khê.



Do Tín đỗ xe trước tiệm cắt tóc của ông T. (57 tuổi), ngụ đường Nguyễn Phước Nguyên. Ông T. yêu cầu Tín đánh xe đi chỗ khác thì 2 bên to tiếng, dẫn đến xô xát, Tín đã dùng tay đấm vào ông T. khiến ông này ngã, đập đầu xuống đường dẫn đến bất tỉnh. Ông T. được đưa vào bệnh viện cấp cứu đến 5 giờ ngày 27/6 thì tử vong.

Theo Công an quận Thanh Khê, nhiều khả năng ông T tử vong do chấn thương sọ não. Hiện nay, Công an quận Thanh Khê đang chờ kết quả giám định để củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án này./.