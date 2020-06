Bác bỏ thông tin liên quan đến đối tượng truy nã đặc biệt Triệu Quân Sự

Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa bác bỏ thông tin, điều tra làm rõ động cơ của một đối tượng tung “tin vịt” liên quan đến đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Triệu Quân Sự.

Nguyễn Quang Trung. (Ảnh: CA)

Trước đó, khuya ngày 12/6, sau khi nhậu say, Nguyễn Quang Trung, 41 tuổi, trú tại thôn Phú Lâm, xã Bình An, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi sử dụng điện thoại di động gọi vào số điện thoại của cán bộ Trại giam T10, Quân khu 5, Bộ Quốc phòng. Trung bịa chuyện rằng, mấy ngày trước, trong lúc đi tìm lan rừng ở khu vực miền núi huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam có gặp Triệu Quân Sự. Sau đó, Sự xin đồ ăn, nước uống, 2 người ở cùng nhau một đêm rồi sau đó chia tay. Ngay sau khi nhận được thông tin, Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã vào cuộc điều tra, xác nhận tin báo của Nguyễn Quang Trung là bịa đặt và mời đối tượng để điều tra, xử lý về mục đích của việc tung tin không đúng sự thật.



Liên quan đến phạm nhân đặc biệt nguy hiểm Triệu Quân Sự can tội giết người, cướp tài sản, đào ngũ và trốn khỏi nơi giam lần 2, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện xử lý nhiều tin vịt về đối tượng này./.