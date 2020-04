Bán 350.000 đồng/hộp khẩu trang, bị phạt gần 40 triệu đồng

Cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai vừa xử phạt hành chính Cơ sở kinh doanh Hoàng Dung (Số 55-57 Trần Phú, TP. Pleiku), với tổng mức phạt hơn 37,8 triệu đồng do bán khẩu trang với giá quá cao và bán một số hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ.

Một vụ bắt giữ khẩu trang y tế, được vận chuyển trái phép tại Gia Lai.

Trước đó, Đội Quản lý Thị trường số 12 (Cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai) kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh Hoàng Dung do bà Nguyễn Thị Phù Dung làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn phát hiện bà Dung bán khẩu trang y tế 3 lớp nhãn hiệu Perfetta cho khách hàng với giá 350.000 đồng/hộp, cao gấp nhiều lần so với giá thị trường.

Bà Dung khai nhận tự định giá 1 cái khẩu trang cao gấp 8 lần giá khẩu trang trước thời điểm xảy ra dịch Covid-19. Cùng với bán khẩu trang giá cao, cơ sở kinh doanh này còn bán một số hàng hóa không có chứng từ, như túi xách, dây lưng, sáp đánh giầy, mỹ phẩm.

Ông Lê Hồng Hà - Cục trưởng Quản Lý Thị trường Gia Lai cho biết, đây là trường hợp duy nhất ở tỉnh trong hơn 1 tuần qua được phát hiện và xử lý về hành vi lợi dụng nhu cầu chống dịch Covid-19 để bán khẩu trang y tế giá cao.

Hiện tại, trên địa bàn Gia Lai rất khan hiếm khẩu trang y tế, người dân phải sử dụng khẩu trang dệt may, gồm loại thông thường (giá từ 7.000 đồng) và kháng khuẩn (giá tới 45.000 đồng). Sự khan hiếm này, theo ông Hà, một phần do nhu cầu quá cao của việc phòng chống dịch Covid-19, phần khác do các hành vi mua gom, xuất lậu qua biên giới.

Tại Gia Lai, trong hơn 1 tháng qua, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 vụ, vận chuyển gần 30.000 khẩu trang y tế chuẩn bị tuồn sang Campuchia./.