Bàn giao thi thể ông Lê Đình Kình cho gia đình mai táng

Chiều 10/1, Thiếu tướng Tô Ân Xô (Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an) xác nhận 1 người dân chống đối tử vong tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội là ông Lê Đình Kình (84 tuổi).

Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết thêm: "Qua khám nghiệm, trên tay ông Kình cầm một trái lựu đạn. Theo lời khai của những người bị tạm giữ, ông Kình là chủ mưu, cầm đầu các hoạt động gây rối, chống đối lực lượng chức năng".

Ông Lê Đình Kình

Cũng trong ngày 10/1, lực lượng chức năng đã tiến hành bàn giao thi thể ông Kình cho gia đình. Con gái ông Kình, bà Lê Thị Nhung, là người đại diện gia đình nhận thi thể.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đã thả 8 người có liên quan đến vụ việc trên, trong số này có 3 người là người thân của ông Lê Đình Kình, gồm: vợ, con dâu và cháu dâu ông Kình.

Những kẻ gây rối chống đối quyết liệt lực lượng chức năng. (Ảnh: Cắt từ clip của VTV)

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án về 3 tội danh để điều tra vụ việc xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức hôm 9/1; gồm: tội danh Giết người, Tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép và Chống người thi hành công vụ.



Trong vụ việc này, theo thông báo từ Bộ Công an, đã có 3 chiến sĩ công an hi sinh và 1 người dân chống đối bị thiệt mạng (là ông Lê Đình Kình)./.