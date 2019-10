Bắt 34 đối tượng “bay lắc” trong bữa tiệc sinh nhật tại quán karaoke

Trước đó, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại quán karaoke LUXURY, thuộc tổ 18, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu có hàng chục thanh niên đang tụ tập nghi sử dụng ma túy, Công an thành phố Lai Châu đã chỉ đạo tổ chức xác minh, lấy nguồn tin; Đồng thời trưng tập 50 trinh sát, điều tra viên đồng loạt tiến hành khống chế nhân viên bảo vệ, lễ tân quán để kiểm tra.

Các đối tượng sử dụng trái phép các chất ma túy tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Lai Châu.

Kết quả phát hiện tại phòng hát 302 đang có 34 thanh niên, trong đó có 11 nữ, 23 nam đang trong trạng thái lắc lư, quay cuồng theo tiếng nhạc công suất lớn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu được 4 bình hút shisha, 2 bình nén khí N 2 O, hàng trăm vỏ bóng cười, 3 viên nén màu cam, nghi chất ma túy tổng hợp MDMA, 2 đĩa sứ trên có dính chất bột màu trắng, nghi chất ma túy Ketamine.

Qua đấu tranh ban đầu, các thanh niên khai nhận được mời đến để dự sinh nhật người bạn có tên Đoàn Thu Thảo.

Tại buổi sinh nhật, các đối tượng đã sử dụng ma túy tổng hợp kẹo, ke và bóng cười để tăng cảm giác hưng phấn. Lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành lập biên bản phạm pháp quả tang, thu giữ tang vật, đồng thời dẫn giải 34 đối tượng về Công an thành phố Lai Châu để điều tra.

Đây là lần đầu tiên trên địa bàn thành phố Lai Châu xuất hiện tụ điểm sử dụng các chất ma túy tập thể bị bắt giữ.

Cùng ngày, Cơ quan Công an thành phố Lai Châu đã tổ chức test nhanh các đối tượng để kiểm tra, xác định nồng độ ma túy, phát hiện 32/34 đối tượng dương tính với ma túy. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thượng tá Đinh Hồng Dương, Phó trưởng Công an thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu cho biết: Đây cũng là vụ án lớn nhất xảy ra trên địa bàn tỉnh Lai Châu liên quan đến việc các thanh thiếu niên sử dụng ma tuý, bóng cười trong quán karaoke được lực lượng Công an toàn tỉnh Lai Châu triệt phá.