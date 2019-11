Bắt 4 đối tượng truy nã nguy hiểm vụ giữ 13 nữ nhân viên quán karaoke

Ngày 1/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, trong hai ngày 29 và 31/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ 4 đối tượng có quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm, trong đó có đối tượng cầm đầu liên quan đến việc bắt, giữ 13 nữ nhân viên quán Karaoke Victory, ở xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc.

Các đối tượng trốn truy nã Trần Trung Kiên, Lê Minh Phong, Phạm Văn Hùng và Phan Hữu Ánh

Cụ thể, ngày 29/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an tỉnh và Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang bắt giữ 3 đối tượng truy nã gồm: Trần Trung Kiên, tức “Kiên xù” (SN 1985, 1 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản), ở xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch; Lê Minh Phong (SN 1983), ở thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương và Phạm Văn Hùng (SN 1995, 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích), ở xã Bình Định, huyện Yên Lạc khi các đối tượng trên đang lẩn trốn tại huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang.



Ngày 31/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công tỉnh Đồng Nai bắt giữ đối tượng truy nã Phan Hữu Ánh (SN 1997), ở xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, đầu tháng 10/2019, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra quán Karaoke Victory, phát hiện 16 đối tượng gồm 13 nữ, 3 nam, trong đó có Nguyễn Thế Hà - chủ quán. Sau khi lập biên bản sự việc, số đối tượng trên được đưa về cơ quan Công an để làm việc.Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, cơ quan điều tra xác định, 13 nhân viên nữ trên đều làm việc cho quán Karaoke của Nguyễn Thế Hà, trong đó, Hà trực tiếp quản lý 6 nữ nhân viên, 7 nữ nhân viên còn lại Hà mượn của “Kiên xù” và Hà trả cho “Kiên xù” 100.000đ/1h hát/1 nhân viên. Đối với số nữ nhân viên Hà quản lý, Hà trả công 100.000đ/1 giờ hát/1 nhân viên, việc thanh toán tiền sau 7 đến 10 ngày. Hà thuê Đỗ Mạnh Thắng và Hoàng Nhật Kế trông giữ các nữ nhân viên.

Hàng ngày Thắng và Kế có nhiệm vụ mở khóa cửa cho các nữ nhân viên ra tiếp khách tại quán, khi không có khách Thắng-Kế lại nhốt các nữ nhân viên vào một phòng và khóa cửa lại. Nếu các nữ nhân viên có ý định bỏ trốn hoặc không thực hiện đúng theo sự chỉ đạo của Hà thì sẽ bị nhốt vào một phòng riêng đe dọa rồi dùng gậy nhựa đánh và dùng khóa số 8 còng tay vào giường.

Mở rộng điều tra, Công an xác định, số nhân viên nữ Hà mượn của “Kiên xù” cũng đã bị “Kiên xù” bắt nhốt trong một căn nhà cấp 4, ở xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch và giao cho Phan Hữu Ánh quản lý, khi các quán có khách hát và yêu cầu nhân viên nữ phục vụ thì “Kiên xù” trực tiếp chỉ đạo Ánh, Hùng, Phong chở nhân viên đến quán hát để làm việc.

Sau khi các đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định truy nã đối với Trần Trung Kiên, Lê Minh Phong, Phạm Văn Hùng, Phan Nhật Ánh về 2 tội bắt giữ người trái pháp luật và giữ người trái pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng gồm Nguyễn Thế Hà (SN 1987); Đỗ Mạnh Thắng (SN 1989), đều ở xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch; Hoàng Nhật Kế (SN 1998), ở xã Chi Thiết, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang để điều tra về hành vi giữ người trái pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị các nhân viên quán hát từng bị nhóm đối tượng trên bắt giữ, đánh đập và ép buộc liên hệ với đến Phòng Cảnh sát hình sự, gặp điều tra viên Lê Xuân Minh, số điện thoại: 0908.177.099 để trình báo và tố cáo hành vi của các đối tượng nêu trên.

Trong quá trình bắt giữ các đối tượng truy nã, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phát hiện và bắt giữ đối tượng Đỗ Văn Hiệu (SN 1990), ở xã Tử Du, huyện Lập Thạch có hành vi tàng trữ trái phép 5 viên ma túy tổng hợp. Hiện đơn vị đã bàn giao đối tượng Hiệu đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh tiếp tục củng hồ sơ xử lý theo thẩm quyền./.