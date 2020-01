Bắt đôi nam nữ vận chuyển gần 300 viên ma túy trên tàu lửa SE2

Khoảng 13h40 chiều 3/1, Tổ công tác Đội 1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP. Đà Nẵng và Đội Kiểm soát trật tự an toàn giao thông đường sắt số 3, Phòng 9, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an phối hợp kiểm tra, khám xét 2 hành khách đi trên tàu lửa SE2 là Trần Thị Hồng Thắm (39 tuổi), trú tại Phường 8, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh và Bùi Đức Khánh (35 tuổi), trú tại Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

Đối tượng Bùi Đức Khánh.

Qua khám xét túi xách mang trên người của Trần Thị Hồng Thắm phát hiện một lọ chứa gần 300 viên nén hình chữ nhật loại lớn. Tiếp tục kiểm tra chiếc valy của Thắm do Khánh giữ, lực lượng công an phát hiện 2 hộp lớn bên trong chứa bột màu xanh lẫn màu hồng. Cùng với đó là các dụng cụ để dập tạo hình các viên nén ma túy.

Đối tượng Trần Thị Hồng Thắm.

Tại cơ quan điều tra, Thắm và Khánh khai báo toàn bộ các lọ bột, viên nén là ma túy loại thuốc lắc. Số ma túy này 2 đối tượng mang từ TP. Hồ Chí Minh ra TP. Đà Nẵng tiêu thụ.

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật./.