Bắt đối tượng đưa 11 người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc

Phòng An ninh đối ngoại phối hợp với Phòng An ninh điều tra - Công an tỉnh Lạng Sơn vừa tiến hành bắt khẩn cấp để điều tra, xử lý đối với Hoàng Thu Hương (SN 1983, trú tại xã Quảng Thịnh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi tổ chức đưa dẫn người xuất cảnh trái phép.

Đối tượng Hoàng Thu Hương.



Tại Cơ quan Công an, Hoàng Thu Hương khai nhận trước khi bị bắt, vào ngày 16/5/2020, Hương đã đến thuê phòng tại Nhà nghỉ trọ Hà Anh (thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn).

Để đưa người sang Trung Quốc, đối tượng này đã thu 800- 2.100 Nhân dân tệ/người và thuê xe ô tô chở 11 trường hợp là công dân các tỉnh Bắc Giang, Hà Giang, Yên Bái, Hải Phòng… đến khu vực thuộc bản Khiếng, xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn đợi để tiếp tục di chuyển theo đường mòn biên giới khu vực Cửa khẩu Chi Ma xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Tại đây, lực lượng chức năng đã tổ chức khống chế, phát hiện hành vi tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép của đối tượng.

Ngoài ra, kiểm tra phát hiện trong số này có Lương Văn Cáng (SN 1992, trú tại xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) cất giấu 2 bánh ma túy; 200 viên ma túy tổng hợp và 1 số tang vật có liên quan.

Đối tượng Lương Văn Cáng.

Lực lượng chức năng đã mời lái xe và 11 trường hợp trên về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, Cáng khai nhận mua số ma túy trên tại huyện Tương Dương, Nghệ An để vận chuyển sang cho 1 đối tượng người Trung Quốc.

Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý vụ việc./.