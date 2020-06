Bắt đối tượng truy nã liên quan vụ giết người ở TP Phan Thiết

Công an Hà Nội ngày 7/6 thông tin, các lực lượng chức năng Công an thành phố Hà Nội phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Thuận bắt giữ đối tượng truy nã Mai Quốc Nam (SN 1981; quê quán: Yên Khánh, Ninh Bình) khi đang lẩn trốn tại địa bàn phường Kim Mã, quận Ba Đình.



Đối tượng Mai Quốc Nam (Ảnh: CA)

Đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm liên quan đến vụ giết người xảy ra vào ngày 2/6 tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau 3 ngày truy tìm, đến rạng sáng 5/6, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp Cục Cảnh sát hình sự và Công an quận Ba Đình xác định được vị trí ẩn náu của đối tượng này ở một ngôi nhà trên phố Núi Trúc, quận Ba Đình.

Quá trình vây bắt, lực lượng Công an đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bao vây khu vực ngõ 51 phố Núi Trúc. Đến khoảng 8h cùng ngày, các đơn vị đã khống chế, bắt giữ được đối tượng này./.