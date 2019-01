Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trên 100kg pháo nổ

PC_Article_AfterShare_1

Khoảng 23h30 đêm 22/1, tại km 18, quốc lộ 100, thuộc xã Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trên 100 kg pháo nổ do Trung Quốc sản xuất.

Số pháo nổ bị thu giữ

2 đối tượng bị bắt là Chẻo Diếu Ngan (SN 1982) và Chẻo Tờ Nhuần (SN 1992), cùng trú tại bản Tà Ô, xã Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Hiện lực lượng chức năng đang hoàn tất hồ sơ, khởi tố vụ án để điều tra theo quy định của pháp luật.

Lai Châu là tỉnh có trên 265 km tuyến biên giới tiếp giáp với nước bạn Trung Quốc, hiện đang thời điểm giáp tết Nguyên đán, nên tình hình mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ có diễn biến phức tạp. Trước tình hình này, Công an tỉnh Lai Châu đang tập trung lực lượng đấu tranh, ngăn chặn.

Thiếu tá Nguyễn Minh Tiến, Phó phòng cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Lai Châu cho biết, hiện đang tăng cường lực lượng xuống địa bàn, cũng như khu vực trọng điểm biên giới thường xuyên xảy ra buôn bán, vận chuyển pháo nổ, không chỉ thực hiện tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, mà nắm chắc tình hình các đối tượng có biểu hiện để kịp thời có những biện pháp phòng ngừa và đấu tranh kịp thời./.