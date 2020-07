Bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến mua bán liên tỉnh hơn 23.000 viên ma túy

Trước đó, khoảng 15h20 phút ngày 2/7, tại bản Bó Nhàng 2, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Công an huyện Vân Hồ chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, Công an huyện Mộc Châu và Đồn Biên phòng Chiềng Sơn (Mộc Châu, Sơn La) đã phá thành công chuyên án, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Trung Đức, SN 1995, trú tại Tiểu khu 1, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam có hành vi vận chuyển trái phép 23.690 viên ma túy tổng hợp (trọng lượng 2.407,06 gam).

Đối tượng Đức và Thế cùng tang vật tại cơ quan Công an

Tại cơ quan Công an, Đức khai nhận đã lấy ma túy từ bên kia biên giới thông qua một số đối tượng là người bản địa với ý định đem về xuôi tiêu thụ. Để qua mặt lực lượng chức năng, đối tượng dùng thủ đoạn cất giấu tinh vi trong thùng mật ong, khi đang trên đường vận chuyển thì bị phát hiện và bắt giữ.

Mở rộng điều tra, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vân Hồ đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Thế, SN 1993, trú tại tổ 3, phường Thanh Tuyền, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Thu giữ 2 điện thoại di động, trên 7 triệu đồng và một số vật chứng liên quan khác.

Tiếp tục mở rộng điều tra với sự phối hợp của Công an thành phố Phủ Lý, Công an huyện Thanh Liêm (Hà Nam) và Công an huyện Phú Xuyên (TP Hà Nội), ngày 3/7 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vân Hồ đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hạng A Tếnh, SN 2002, trú tại xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu (Sơn La) và Thào A Sử, SN 1995, trú tại xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ (Sơn La) cùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.