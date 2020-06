Bắt giữ đối tượng nghiện, mua bán trái phép 1 bánh heroin

Vào hồi 14h50 ngày 18/6, tại khách sạn Thiên Hương, thuộc tổ dân phố 5, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Ma túy, Công an huyện Văn Yên phối hợp cùng Công an thị trấn Mậu A (huyện Văn Yên) bắt quả tang đối tượng Thào A Tủa, dân tộc Mông, sinh năm 1987, trú tại Bản Làng Sang, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”. Lực lượng chức năng đã thu giữ trên tay của Thào A Tủa 1 bánh heroin có trọng lượng 320 gram và một số vật chứng liên quan.

Đối tượng Tủa tại cơ quan công an.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Văn Yên phát hiện Thào A Tủa có biểu hiện mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý từ huyện Mù Cang Chải đi qua địa bàn huyện Văn Yên, sau đó theo đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai đến tỉnh Lào Cai tiêu thụ. Mỗi lần di chuyển, đối tượng thường cất giấu trong ba lô cá nhân từ 2 đến 5 cây ma tuý (heroin).

Ngày 27/5/2020, Công an huyện Văn Yên đã xác lập chuyên án mang bí số “ 502 – T”. Sau hơn 20 ngày nỗ lực đấu tranh, bám sát quá trình hoạt động của đối tượng, Công an huyện Văn Yên đã thực hiện thành công chuyên án, bắt quả tang đối tượng Thào A Tủa và thu giữ lượng ma tuý lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn huyện Văn Yên.

Tại Cơ quan công an, Thào A Tủa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Được biết, đối tượng Thào A Tủa là người nghiện ma tuý, có tiền sự đi cai nghiện ma tuý tại Trung tâm cai nghiện tỉnh Yên Bái năm 2012.

Ngày 19/6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra quyết định tạm giam đối với đối tượng Thào A Tủa về hành vi “mua bán trái phép chất ma tuý”. Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Văn Yên tiếp tục điều tra mở rộng./.