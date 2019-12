Bắt giữ đối tượng trộm xe gắn máy giữa ban ngày

Ngày 20/12, Công an Thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa bắt giữ Huỳnh Hữu Khoa (28 tuổi, ngụ xã Bình Nghị, huyện Gò Công Đông) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Đối tượng trộm xe gắn máy đang bị công an bắt giữ.

Trước đó, sáng 19/12, anh Ngô Tấn An (42 tuổi, ngụ xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang) đến nhà bạn chơi tại ấp Thuận Hòa, xã Long Thuận, Thị xã Gò Công. Đến nơi, anh An để xe gắn máy Airblade mang biển kiểm soát 63B.629939 trước nhà cùng gần 6 triệu đồng và một số giấy tờ khác trong cốp xe nhưng không rút chìa khóa xe.



Khoảng 5 phút sau, anh An phát hiện xe “ không cánh mà bay” nên trình báo cơ quan công an. Đến khoảng 23h cùng ngày, công an Thị xã Gò Công đã bắt giữ được Huỳnh Hữu Khoa tại địa bàn Thị xã Gò Công.

Tại cơ quan Công an, Huỳnh Hữu Khoa khai nhận hành vi trộm cắp xe gắn máy của mình. Sau khi “chôm” xe gắn máy, Khoa điều khiển xe sang huyện Cần Đước, tỉnh Long An để tìm người bán nhưng chưa bán được bị công an bắt giữ.

Những ngày cuối năm này, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản; thủ đoạn của bọn tội phạm là lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân để thực hiện hành vi phạm pháp./.