Bắt giữ ô tô chở lậu gần 300 thớt nghiến

Khoảng 2h30 ngày 14/11, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai trong quá trình phối hợp với Công an huyện Văn Bàn tuần tra, kiểm soát trên tuyến quốc lộ 279, qua địa phận xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai đã phát hiện 01 xe ô tô tải mang biển kiểm soát 25C-033.20 di chuyển theo hướng từ huyện Than Uyên (tỉnh Lai Châu) ra nút giao IC16 đường Cao tốc Nội Bài – Lào Cai có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Số tang vật thu giữ được.

Qua kiểm tra phát hiện, trên thùng xe chở tổng cộng 281 thớt gỗ nghiến có đường kính từ 25 đến 35 cm và 30 thanh tấm có độ dài 80 cm, rộng 16 cm, dày 6 cm. Toàn bộ lô hàng do tài xế Bùi Văn Bình (SN 1980), có hộ khẩu thường trú tại tổ 1, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu chuyên chở không có giấy tờ hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp liên quan.



Xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ngay tại hiện trường, lực lượng chức năng đã lập biên bản đưa toàn bộ người, phương tiện cùng hàng hóa về trụ sở Công an huyện Văn Bàn tiếp tục làm rõ./.